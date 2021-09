"Virage Nord" : le nouveau club de supporters des basketteurs du MSB

"Le MSB notre passion, le virage nord notre blason". C'est le slogan de ce nouveau club de supporters baptisé "le virage nord". Il a été créé en juin dernier et compte 25 membres. Et pour mettre de l'ambiance, ils comptent rester debout pendant toute la durée des matchs des basketteurs sarthois.

Les basketteurs du MSB vont avoir de nouveaux supporters pour cette rentrée. Il s'agit du "virage Nord". Un club de supporters qui s'est monté en juin dernier et qui compte bien donner de la voix au premier match des Tangos, samedi 2 octobre, à Antarès.

Le club compte près de 25 membres

Des supporters qui resteront debout pendant toute la durée du match pour donner un peu plus d'ambiance.

Les gradins d'Antarès vont retrouver leur public et un nouveau club de supporters © Radio France - Clémentine Sabrié

Redynamiser les tribunes

Jean Dumans, est le président du nouveau club des supporters du MSB "le virage nord". L'idée de ce club remonte à plus de deux ans, mais avec la crise sanitaire il a pris du retard. Pour la rentrée de cette saison 2021/2022, il compte bien faire entendre sa voix. Ils ont réussi à avoir un parrain de marque, le joueur Alain Koffi.

Ce club compte 25 membres, et ces nouveaux supporters vont rester debout pendant toute la durée des matchs. Ils ont eu l'autorisation du club. Ils seront installés, sur la tribune nord comme leur nom l'indique, en face de la tribune des "Félins" autre club de supporters.

"On ne veut pas de concurrence mais de la complémentarité" souligne le président Jean Dumans. On compte bien faire écho à leur chant et se répondre mutuellement. "Le MSB notre passion, le virage nord notre blason", c'est le slogan de ce nouveau club qui compte également organiser plusieurs déplacements durant la saison.