Le Mans : Bellanger ouvrira sa nouvelle chocolaterie le 15 novembre

Bellanger voit grand. De 9 m2 actuellement place St-Nicolas, la future boutique située juste à côté fera 140m2 sur deux étages. Visite guidée avec le designer et le patron Vianney Bellanger.

Tous les sarthois ou presque connaissent les chocolats Bellanger. Qui n'a pas un jour saliver devant la vitrine de la boutique, située place St-Nicolas. Et bien que les inconditionnels du chocolat made in Sarthe se rassurent, la boutique s'agrandit avec un nouveau magasin vingt mètres plus loin. Visite guidée.

L'une des maquettes de la future boutique Bellanger © Radio France - Christelle Caillot

Un espace pour chaque type de clientèle

Cette boutique va se structurer au rez-de-chaussée autour de deux grands espaces" souligne Ludovic Alvarez, le designer. À droite, il y aura un espace de libre-service, c'est-à-dire que la clientèle habituée va pouvoir retrouver ses produits fétiches, se servir elle-même et aller directement en caisse. De l'autre côté, sur la partie gauche, il y aura toute une zone avec une grande vitrine de cinq mètres de long pour composer son ballotin, son coffret de chocolats ou sa boite de macarons, sur-mesure accompagné par le vendeur. Et puis, au fond de la boutique, il y aura un espace réservé aux retraits des commandes réalisées par internet.

La maquette du futur atelier cuisine au premier étage de la nouvelle boutique © Radio France - Christelle Caillot

Un atelier cuisine au premier étage

"Grande nouveauté en centre-ville du Mans" poursuit Ludovic Alvarez, le designer, "il y aura un atelier cuisine qui fera tout le premier étage. Cette grande cuisine avec un îlot central servira à accueillir les ateliers destinés aux enfants, aux adultes et aux entreprises. Cet espace pourra aussi être loué pour des séminaires".

Visite guidée de la future boutique avec Ludovic Alvarez, le designer Copier

Vianney Bellanger, devant la future boutique du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Une entreprise familiale qui se porte bien

L'entreprise Bellanger emploie 34 salariés dont 22 à la production et réalise aujourd'hui 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'idée avec cette nouvelle boutique c'est "déjà de mieux exposer notre gamme" souligne Vianney Bellanger, le patron de la société "et mieux accueillir les clients. Actuellement, la petite boutique (9m2), on a beau faire tous les efforts que l'on veut, on est quand même dans une situation très agressive. Le client passe la porte et se retrouve déjà en face de la caisse. On avait prévenu le voisinage depuis des années. Des locaux qui se libèrent au Mans, près de place St-Nicolas, ça n'arrive pas tous les jours. Ça faisait plus de quinze ans, que l'on attendait. Et quand l'ancien propriétaire de Scarpy a décidé de vendre, il est venu nous voir".

Interview de Vianney Bellanger sur la future boutique du Mans Copier

Bellanger en chiffres