Le Mans : collège Joséphine Baker, "on se reconnait en elle"

"Exceptionnelle", "elle a changé le monde", "une espionne hyper courageuse", "une super chanteuse". C'est avec une fierté non dissimulée que les 364 élèves du collège Joséphine Baker au Mans commentent la panthéonisation de l'artiste franco-américaine. "C'est une personne dans laquelle on se reconnait" explique Frédéric Salle, professeur d'histoire géographie qui rappelle que le collège ne porte son nom que depuis trois ans. "Avant c'était le collège Vauguyon, une ferme du 18e siècle ayant donné son nom au quartier. C'était un peu impersonnel et il fallait trouver un nom qui corresponde à l'identité profonde du collège". Joséphine Baker fait alors l'unanimité. Chanteuse, femme, noire, aux origines diverses, résistante, militante antiraciste, féministe, dans ce collège rep+ "son nom s'est imposé" et les élèves se sont montrés rapidement "très réceptifs, touchés par son parcours".

Un spectacle de music hall dans la cour du collège

L'établissement, situé dans les quartiers sud, a donc logiquement décidé de participer à la reconnaissance de la patrie à Joséphine Baker. La cité du music hall du Mans est accueillie pour jouer un spectacle en sa mémoire dans la cour du collège et toute cette semaine, les élèves travaillent sur celle qu'on a surnommée la Vénus noire. Au CDI, une exposition a été montée retraçant en 6 tableaux sa vie. "Les élèves s'intéressent à toutes les facettes mais il y en a deux en particulier : ses engagements dans la résistance et surtout celui contre la discrimination et contre le racisme" précise Nathalie Dufumier, la documentaliste, "les élèves se sentent concernés parce que ce sont des thèmes très actuels".

Un modèle pour les collégiens

Baker, l'artiste, la résistante, la féministe, la militante pour les droits civiques, la mère adoptive et sa tribu arc-en-ciel de 12 enfants, pour Siriana en 5e, c'est un modèle. "C'est fou. Elle a fait plein de choses dans sa vie. Moi honnêtement, je ne la connaissais pas avant d'arriver au collège mais aujourd'hui elle m'impressionne parce que même si elle était noire et qu'il y avait du racisme, elle a continué de se battre". Des combats et des convictions qui trouvent d'ailleurs une continuité dans la mort, presque 50 ans après sa disparition, comme le souligne avec justesse Timothy du haut de ses 12 ans : "Elle a fait beaucoup pour l'égalité et je trouve ça bien qu'elle soit au Panthéon. Il y avait surtout des hommes, là ça fera une femme de plus. C'est plus d'égalité et plus de diversité". Sur 80 personnes illustres, Joséphine Baker est n'est que la 6e femme et la seconde personne noire à figurer au Panthéon.