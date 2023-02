Le Mans dans le top 10 des villes où il fait bon vivre en France

Dans la catégorie des villes de plus de 2.000 habitants, Le Mans arrive à la dixième place du classement des municipalités où il fait bon vivre. La capitale sarthoise a perdu quatre places par rapport à 2022. C'est Angers (49) qui arrive en tête pour la deuxième année consécutive suivi de Bayonne (64) et de Biarritz (64). L'association des "Villes et Villages où il fait bon vivre" a publié son classement ce dimanche 26 février.

Dans la catégorie des communes de moins de 2.000 habitants, seule commune sarthoise à apparaître dans le classement : Saint-Pavace est à la 48e place, trois places de moins qu'en 2022. Le top 3 se compose de Guéthary (64), Epron (14) et Martinvast (50).

Près de 200 critères

Pour apparaître dans ce classement, les villes doivent répondre à 198 critères qui vont de la sécurité en passant par l'accès aux soins, aux commerces, aux loisirs ou encore l'attractivité immobilière. Pour cette édition 2023, des critères en lien avec la protection de l'environnement ont été ajoutés, ce qui "est à l’origine de nombreux bouleversements", selon le jury.