Le Mans : démarrage réussi pour l'Homme Tranquille, le nouveau restaurant solidaire

L’établissement l'Homme Tranquille situé dans le quartier de la gare du Mans a été racheté par l’association L’esprit de Barbara. Il a rouvert ses portes ce lundi 17 octobre 2022 à midi. L'idée c'est de proposer un repas gratuit ou pas cher aux personnes les plus défavorisées. Les autres payent leurs repas normalement. Pour bénéficier de cette aide il est nécessaire d'être au préalable inscrit au café Solidaire du Mans. Une formule qui fonctionne car pour l'ouverture le restaurant a fait salle comble.

L'Homme Tranquille au Mans devient un restaurant solidaire © Radio France - Valentin Plat

"Il manque du lien social entre toutes les catégories sociales de la société", constate Samir Tine, le nouveau gérant de l'Homme Tranquille. "Pour nous, il était important de faire cohabiter monsieur et madame tout le monde, avec des revenus différents, et des situations sociales différentes", précise-t-il. Une personne plus précaire financièrement pourra donc manger un repas à moins de 3 euros alors que le menu se situe plutôt aux alentours d'une quinzaine d'euros.

"La gastronomie française c'est un bien culturel et il est anormal aujourd'hui que certains ne puissent pas accéder à ce bien culturel. On est ici un peu comme dans un musée, gratuit pour certains, et d'avoir la possibilité de discuter avec un cadre, un CSP+, ce qui n'est pas le cas dans la société", souligne le nouveau gérant, quelques minutes avant son service.

