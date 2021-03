Sarthe : dernier jour pour bénéficier du "coup de pouce vélo"

Ce mercredi 31 mars, l'opération coup de pouce vélo va prendre fin. Lancé en mai dernier au moment du déconfinement, le "coup de pouce vélo" est un forfait de 50 euros (hors taxes) pris en charge par l'État qui permet d'acheter ou faire réparer sa bicyclette. En tout, près de deux millions de Français en ont bénéficié.

Mon chiffre d'affaires a doublé.

Au Mans, cette offre a été bénéfique pour plusieurs réparateurs de vélo comme Mélanie, 30 ans, à la tête de "la bicyclette de Graham" : "Je travaille depuis chez moi dans un petit atelier, donc pendant le premier confinement, j'ai eu peur de manquer de visibilité et de voir mon entreprise sombrer. Avec le coup de pouce vélo, ça a été l'effet contraire. Mon chiffre d'affaires a doublé, avec beaucoup plus de réparations et de clients par rapport aux autres années."

1.588 vélos réparés au Décathlon de La-Chapelle-Saint-Aubin

Même constat au Décathlon de la Chapelle-Saint-Aubin au Mans. Avec cette aide de 50 euros, 1.588 vélos ont été réparés depuis mai dernier et trois salariés ont été embauchés : "Il nous est arrivé d'avoir jusqu'à 200 vélos en même temps dans notre atelier. La demande autour du vélo a augmenté de 60% depuis le début de l'année et ça n'a pas l'air de s'arrêter", insiste Vincent, technicien au rayon vélo de Décathlon.

Cyclamaine fait le plein d'adhérents

Du côté de l'association mancelle Cyclamaine, le bilan est aussi positif. "On a pu proposer tout au long de l'année des révisions, réparations, achats, séances de vélo-école, mais aussi de nombreuses adhésions aux ateliers d’auto-réparation. On a d'ailleurs dépassé la barre des 70 adhérents, on ne pouvait pas rêver mieux". L'association espère que la dynamique autour du vélo ne s'arrêtera pas à l'opération "Coup de pouce".

