Le Mans : des matériaux de construction à prix cassés

Du parquet, du carrelage, des radiateurs mais aussi du placo, de l'outillage. On trouve de tout ou presque. Du matériel à prix cassé. "On se fixe comme objectif une remise d'au moins 50% par rapport au neuf" promet Aurore Godard, chef de projet à Envie Maine , à l'initiative de la création de cette "matériauthèque".

Du surplus de chantier fourni par les entreprises du bâtiment, des invendus, du matériel récupéré lors d'une rénovation ou même donné par des particuliers. "On a le réflexe aujourd'hui d'aller donner des vêtements ou des livres mais jusqu'à présent en Sarthe, il n'y avait pas trop de possibilités de recycler ses matériaux de chantier. Quand on fait des travaux, en général, on voit un peu large et on ne sait pas trop quoi en faire. Dans ces cas-là, on les stocke dans le garage pendant quelques années et çà finit quand même à la déchetterie bien souvent".

Chloé Fortune, chargée de communication, et Aurore Godard, responsable du projet de la "matériauthèque" © Radio France - yann lastennet

46 millions de tonnes de déchets par an

Un énorme gâchis selon Aurore Godard qui affirme que le secteur de la construction génère 46 millions de tonnes de déchets chaque année. Alors Envie Maine, via son programme Rebâtir, fait appel aux entreprises. "Les entreprises sont confrontées aussi à des coûts exponentiels de traitement des déchets donc le ré-emploi des matériaux permet aussi de réduire les tonnages et donc les coûts. Il y a aussi une évolution réglementaire qui encourage les entreprises du secteur à faire don du matériel non utilisé".

De la moquette, des fenêtres, des outils qui sont ensuite ramenés à l'atelier et reconditionnés par une partie des salariés d'Envie Maine. Des employés en insertion qui pour certains réapprennent un métier. Ils sont encadrés par Luc, menuisier de formation. "J'avais envie de consacrer du temps aux salariés, de transmettre mais j'avais aussi envie de mettre ma pierre à l'édifice. Jeter des matériaux qui peuvent être réutilisés, je trouve cela inadmissible".

Luc ( à gauche) est menuisier de formation. Il a rejoint Envie Maine pour donner un sens à son métier. Il encadre des personnes en insertion. © Radio France - yann lastennet

Ouverture le 6 septembre

La matérieauthèque ouvrira ses portes le 6 septembre sur l'ancien site d'Envie Maine, 10 rue d'Allonnes au Mans, près de la patte d'oie. Attention, le point de vente ne sera ouvert que deux mercredis par mois, de 7H30 à 18H30. Les particuliers mais aussi les artisans et les professionnels peuvent s'y rendre. Tous les produits disponibles sont visibles sur la page Facebook de l'association

Si vous avez du matériel de construction inutilisé et que vous souhaitez en faire don à Envie Maine,, vous pouvez contacter l'entreprise d'insertion par mail : don.maine@envie.org