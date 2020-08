VIDEO Le Mans : des Sarthoises droguées au GHB à leur insu dans des bars et des boîtes de nuit

Elles ont été droguées à leur insu dans des discothèques ou des bars du centre-ville du Mans. Plusieurs témoignages ont émergé sur les réseaux sociaux, comme Twitter, cet été. Des Sarthoises témoignent sur France Bleu Maine parce qu'elles ne veulent plus que ça se reproduise.

Perte de contrôle de leur corps, perte de l'usage de la parole, perte de mémoire. Des Sarthoises décrivent toutes des symptômes très similaires qui correspondent à la prise de GHB, surnommée la "drogue du violeur". Leur histoire date de l'année dernière, d'il y a quelques mois ou quelques semaines. Elle s'est déroulée dans un bar ou une boîte du centre-ville du Mans. Ces jeunes femmes ont décidé de se confier à France Bleu Maine pour dénoncer ce phénomène dangereux, suite à de nombreuses publications sur les réseaux sociaux.

Un soir de février 2019, Sarah*, 18 ans, sort au Loft, rue d'Alger au Mans, avec une quinzaine d'amis. La jeune Mancelle boit un verre de vodka qu'elle ne termine pas. Une heure plus tard, elle commence à se sentir mal. "J'étais assise dans la boîte, ça tournait trop, je ne voyais plus rien et je n'entendais presque plus rien", se rappelle-t-elle. "J'étais triste, je ne savais pas pourquoi, j'envoyais péter tout le monde, j'étais méchante", raconte celle qui a pourtant l'alcool joyeux habituellement. Un ami l'emmène prendre une bouteille d'eau au bar du Loft. La serveuse lui offre, en lui criant que si elle ne supporte pas les drogues, il ne faut pas qu'elle en prenne. Plus tard dans la soirée, une autre barmaid explique à Sarah qu'elle a croisé une autre fille avec les mêmes symptômes. Cette dernière a pris un taxi pour rentrer chez elle.

Je ne savais plus marcher, je ne savais plus bouger. - Sarah

Camille, 19 ans, a ressenti les mêmes effets lors d'une soirée fin septembre 2019, dans une autre discothèque du Mans qu'elle ne souhaite pas nommer. "Je n'arrivais pas forcément à marcher droit, je disais un peu n'importe quoi", explique la jeune femme. Pourtant, Camille est certaine de ne pas avoir trop bu : "Cette fois-ci, c'était à moi de conduire, donc je n'ai pris qu'un verre." Au cours de la soirée, elle s'évanouie à la table réservée par son groupe d'amis. C'est là que le trou noir commence : "Mes copines m'ont raconté que j'avais vraiment les pupilles dilatées, très noires et que je ne répondais pas quand elles me parlaient. Je hochais la tête, mais je n'arrivais pas à parler."

La perte de mémoire d'Alexia* a duré très longtemps : "Je me suis réveillée à 8h du matin à l'hôpital [du Mans] sans aucun souvenir." La veille, un soir d'avril 2019, elle dansait au Loft avec ses amies. Elle a bu deux verres avant de partir en boîte, un sur place vers 3h du matin. "Et là, trou noir." Elle se rappelle juste être tombée dans les escaliers descendant du fumoir et d'avoir été sortie de l'établissement.

Difficile à prouver, pourquoi porter plainte ?

Quand Alexia émerge au centre hospitalier du Mans, elle prévient sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Ensemble, elles se retrouvent face à un médecin. Il affirme que la Sarthoise "a certainement trop bu, que c'est un coma éthylique" sans lui présenter d'analyses de sang ou d'urine. A ce jour, Alexia ne sait toujours pas si elle a subi des analyses. Impossible pour elle de prouver ce qu'elle a vécu. Mais, d'expérience, elle est certaine que son état de la veille n'est pas dû à l'alcool. Alexia ne sait pas non plus si elle a été victime d'agression sexuelle ou de viol même si ses amies lui ont assuré être restées avec elle toute la soirée. "Je préfère ne pas y penser", murmure la jeune femme.

Je n'avais pas de preuve, donc j'ai laissé tomber - Alexia

Sa mère décide de croire l'homme en blouse blanche. Le reste de la famille d'Alexia s'aligne sur cette version. "Quand j'ai vu que ma famille ne me croyait pas, je me suis dit que ça ne servait à rien" de porter plainte, explique la Sarthoise. Faute de preuve, Camille et Sarah ne se sont pas non plus rendues au commissariat.

Camille a vu une médecin deux jours après sa soirée. La soignante lui a confirmé que ses symptômes étaient ceux de la "drogue du viol". Le GHB se détecte dans les urines seulement douze heures après ingestion. Comme les autres, elle n'a donc pas pu confirmer formellement qu'elle avait été droguée à son insu. Sa médecin a vérifié qu'elle n'avait pas de bleu ou de contusion sur les jambes et près du sexe. Elle a pu assurer à Camille qu'elle n'avait pas subi d'agression sexuelle.

Interrogée à ce sujet, la police nationale du Mans explique qu'elle a reçu "très peu de plainte" pour empoisonnement. Les policiers précisent, cependant, que le dépôt d'une plainte peut entraîner l'ouverture d'une enquête au cours de laquelle des tests complémentaires peuvent être demandés. "C'est rare parce que ça coûte des milliers d'euros à la Justice", explique un policier. Sur le site testdrogue.fr, on trouve en effet des tests capillaires pour détecter et dater la présence de GHB dans l'organisme à 990 euros.

Des patrons de bars et de discothèques impuissants

Si elles n'ont pas porté plainte, ces jeunes femmes n'ont pas non plus prévenu les patrons des établissements. "A quoi bon ?" se demandent-elles. Nadine Bellanger, gérante du Loft, de la Loge et du Garage, des discothèques du Mans, encourage les victimes à venir lui parler. Avec ses associés, elle a déjà visionné la vidéo de ses caméras de surveillance pour tenter de retrouver le moment où une de leur cliente aurait été droguée sans s'en apercevoir.

"Je pense qu'il y a quelqu'un qui a du me bousculer et quelqu'un d'autre qui a dû mettre quelque chose dans mon verre parce que je n'ai jamais posé mon verre une seule fois", raisonne Camille. Le GHB se présente communément sous forme de liquide. Il est donc très facile et rapide à verser dans un verre. De plus, cette drogue est inodore et incolore, donc indétectable sans solution chimique.

Sarah ne parvient pas non plus à se souvenir du moment où sa boisson aurait pu être droguée. "Je surveille toujours mon verre. Si je le lâche des yeux plus de dix secondes, tant pis, je n'y touche plus."

Au Loft, les clientes qui le souhaitent peuvent demander à avoir un couvercle en plastique jetable pour leur verre. Ils sont disponibles au bar, mais encore faut-il savoir qu'ils sont là. Il n'y a pas d'affichage et les serveurs ne le proposent pas automatiquement. "On ne peut pas en donner à tout le monde, c'est du plastique après tout", reconnaît Nadine Bellanger.

Des couvercles en plastique jetables sont disponibles, sur demande, au bar du Loft. © Radio France - Clémentine Sabrié

A l'entrée de la discothèque les vigiles ne peuvent "que faire ouvrir les sacs et n'ont pas le droit de fouiller", détaille la gérante. "On essaye d'avoir des personnes qui ont un bon comportement, mais ça ne se voit pas. Ce sont des gens comme tout le monde qui font ce genre de choses."

C'est arrivé pour la première fois au bar Le Comptoir, près de la place de la Sirène, le samedi 25 juillet 2020 - pendant une période où les boîtes de nuit sont fermées à cause de la crise sanitaire du Covid-19. La gérante, Elise Le Foll, a pris soin de la victime : "Je lui ai pris la main et elle l'a serrée très fort. Elle était très confuse dans ses propos. C'était le vide total dans ses yeux." La patronne a ensuite appelé les pompiers qui ont pris en charge la jeune femme. Elise Le Foll s'est sentie désemparée : "Malheureusement, on ne peut pas tout surveiller."

Pour tenter de lutter contre ce fléau, Nadine Bellanger aimerait proposer des ateliers de prévention co-animés avec des associations, comme Addict, ou avec la police. La gérante du Loft est consciente qu'elle ne toucherait pas les personnes qui mettent la drogue dans les boissons. Elle pourrait juste rappeler aux femmes de "mettre la main sur leur verre".

*Les prénoms ont été modifiés.

