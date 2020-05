La Ville du Mans distribue des masques grand public pour les plus précaires

La maison pour tous Jean-Moulin et quatre autres maisons de quartier du Mans ont distribué des masques en tissus, mercredi 20 mai 2020. Près de 4.000 masques grand public produits par l'association Le Mans solidaire après les tergiversions de la mairie du Mans. Le maire Stéphane Le Foll avait d'abord déclaré qu'il ne souhaitait pas en distribuer gratuitement, avant de se raviser et d'organiser une "mise à disposition" pour les plus précaires.

600 masques écoulés en une heure et quart

Dans les quartiers sud de la Ville, c'est la maison pour tous Jean-Moulin qui gérait la distribution. Deux tables ont été mises dehors avec un paravent en plexiglas, deux files d'attente ont été délimitées. Les Mancelles et les Manceaux ont patienté à un mètre minimum les uns des autres. Certains équipés déjà de masque, d'autres non. "Ça se passe plutôt bien", commente Bruno Richet, qui supervisait l'opération. "On a distribué, au bout d'une heure et quart, à peu près 600 masques sur le stock de 800 de base", compte-t-il. Ces masques ont été répartis entre 150 foyers environ.

Les bénévoles de l'association Le Mans solidaire ont cousu 4.000 masques à la norme AFNOR. © Radio France - Clémentine Sabrié

Bruno Richet remarque que près de la moitié des personnes présentes sont des personnes âgées isolées. C'est le cas de Micheline, 79 ans. La retraitée est venue de Pontlieue pour repartir avec un masque en tissus. "C'est toujours ça, parce qu'on en a acheté quelques uns dans une pharmacie, mais ça ne suffit pas", souligne Micheline.

Un soulagement pour les plus pauvres

Après elle, Karima reçoit six masques colorés pour sa famille. Cette cinquantenaire en avait déjà cousu deux à la main, mais elle peinait à tenir le rythme des lavages pour faire une rotation. Comme elle est au RSA, elle ne pouvait pas acheter. "Un masque à trois, quatre, cinq euros, c'est cher pour moi", explique Karima.

Cette distribution était dédiée aux personnes n'ayant pas les moyens d'acquérir un masque, mais il n'était pas question de demander des preuves. "La Ville du Mans n'a pas souhaité vérifier ce genre de situation. On est sur quelque chose de déclaratif, donc on donne en fonction de l'adresse uniquement. On ne prend même pas l'identité des gens. On estime que s'ils viennent c'est qu'ils ont effectivement besoin d'avoir un masque", détaille Bruno Richet. L'organisateur pense que si Le Mans solidaire produisait à nouveau un stock de masques conséquent, une nouvelle distribution pourrait être mise en place.