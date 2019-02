Le Mans : Europajazz au collège Maroc-Huchepie

Le Mans, France

Le festival Europajazz fête ses 40 ans cette année et depuis 10 ans, des concerts sont organisés dans les collèges, les lycées, les maisons de retraite et les prisons. Pour les établissements scolaires, les places sont chères. Pour quinze demandes par an, seulement cinq sont retenues.

C'était le cas ce lundi au collège Maroc-Huchepie au Mans. Les élèves des classes de 4ème de l'établissement ont pu assister à un concert de trente minutes du duo Kevin Doublé et de la sénégalaise N'Deye.

C'est plus qu'un concert

"On a travaillé sur la venue du groupe, avant le concert" souligne Sébastien Lacroix, professeur d'éducation musicale dans l'établissement. "Les élèves ont découvert les différentes musiques issues de l'esclavage. Leurs premières réactions, c'est qu'ils disent tous avoir déjà entendu du blues, du gospel, et du jazz, mais ils ne savent pas très bien où et à quoi ça correspond. Ce qui est intéressant, c'est que après le concert, je vais les amener à créer un blues avec leurs propres paroles. Il y a un intérêt des élèves dans la mesure où ils vont fabriquer leur propre musique en étant inspiré de ce qu'ils auront découvert dans ce concert".

Le duo Kevin Doublé et la sénégalaise N'Deye en concert devant les collégiens du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Beaucoup d'émotions avec les collégiens

"Au départ, je me suis dit, c'est juste un mini-concert et après chacun va rentrer chez soi" souligne la chanteuse sénégalaise N'Deye. "Mais, à la fin du concert, il y a un groupe de jeunes filles qui sont venues me parler et elles m'ont demandé directement si j'étais sur les réseaux sociaux. Et elles m'ont dit plein de compliments qui vont bien, et je suis très émue. Je pense que ce genre d'événement peut ramener un nouveau public et je suis très contente parce que ce sont des belles rencontres. Il y a plusieurs de ces filles qui se sont confiées : oui, nous aussi on chante à la maison, et comment vous avez commencé, et pourquoi le blues. Et ces différents échanges m'ont rappelé mes débuts quand moi aussi, je chantais à la maison".