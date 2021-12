Le Mans : face aux annulations, des restaurants ferment le soir du Nouvel an

La multiplication des cas positifs au Covid 19 entraînent, cette année encore, des annulations de soirées de Nouvel An et également des réservations dans les restaurants. Certains établissements au Mans décident de fermer le soir du 31 décembre.

La pandémie fait encore partie cette année des invités pour le Nouvel an et oblige certains à faire un repas en comité très restreint. Et les restaurants sont aussi impactés. Dans le quartier du Vieux-Mans, Rémi a reçu plusieurs coups de téléphone cette semaine, « des cas contacts, des cas positifs et les gens ne veulent pas prendre de risques. »

Résultat, son restaurant ferme, pour cette année, le soir du 31 décembre. Pour lui, ce n’est pas rentable d’ouvrir alors qu'environ 50 % de la salle sera vide.

Au restaurant Le Bacchus, Geoffrey Guilloux a lui aussi préféré fermer ce 31 décembre au soir. « Vu le peu de demandes et je ne peux pas commander en avance une certaine quantité de produits. »

Certains restaurateurs se préparent déjà à une obligation de fermeture temporaire en janvier. © Radio France - Mathilde Errard

Matthieu Thouet doit aussi gérer ses stocks en ce moment. La pizzeria Maïo au Mans n’ouvre jamais le 31 décembre et Matthieu tente déjà d’anticiper un mois de janvier compliqué à cause de la pandémie. « On a tous peur de refermer nos portes. Psychologiquement et financièrement, on se prépare quand même à être obligé de fermer. »

Le restaurateur fait désormais ses commandes au compte-goutte pour éviter de gaspiller ou de devoir jeter une partie de ses stocks. « Le vin et les produits secs, on en commande plus. On recharge au quotidien, alors que d’habitude, on commande pour une semaine. »

Les impacts se ressentent aussi chez les fournisseurs de ces restaurants. Le grossiste Metro, au Mans, n'observe pas de grosses difficultés, « les restaurateurs et les traiteurs sont les plus impactés, explique Delphine Luck, sa directrice. Nous avons toujours d’autres partenaires à qui on peut vendre la marchandise. C’est par exemple pour la restauration rapide, des épiciers ou des bouchers-charcutiers. » Metro donne aussi une partie de ses produits au Restos du cœur ou à la Banque alimentaire.