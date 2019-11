Le Mans FC affrontera le PSG en 8e de finale de Coupe de la Ligue

Ce n'est rien de dire que le Mans FC est tombé sur une "grosse écurie" lors du tirage au sort des 8e de finale de coupe de la Ligue de football mardi. Les Sang et or vont affronter le leader de Ligue 1, le PSG au MMarena ! Le match devrait avoir lieu mardi 17 ou mercredi 18 décembre.

Le Mans, France

Le 17e de Ligue 2 contre le leader incontesté de la Ligue 1, huit fois titré dans cette compétition : le Mans FC a tiré le PSG, l'équipe la plus difficile, la plus excitante aussi, mardi lors du tirage au sort des 8e de finale de la coupe de la Ligue qui s'arrêtera la saison prochaine. Sur Canal + Sport, qui transmettait l'événement, l'entraîneur du Mans Richard Déziré a déclaré :

"Il y a 29 mois nous terminions notre championnat de CFA2" explique le coach Sang et or. "Recevoir le PSG, pour tout un club et tout le travail effectué, pour les joueurs, c'est extraordinaire". Alors le Mans FC a-t-il la moindre chance face aux stars Mbappé, Cavani et autres ? "Je me suis dit que ça allait être redoutable !" continue Richard Déziré. Il faudra aussi gérer trois matchs en huit jours.

Le match aura lieu au MMArena le 17 ou 18 décembre

Il s'agit désormais d'organiser le match au MMarena, le mardi 17 ou le mercredi 18 novembre, dans les meilleures conditions.

Pour la réception de Lille, en 32e de finale de la coupe de France en janvier 2018, le MMarena avait accueilli plus de 20.000 spectateurs pour un match dans lequel l'équipe alors leader de National 2 s'était inclinée à 2.