Le mans FC : avec 57 buts, Vincent Créhin est le nouveau meilleur buteur du club

Le Mans, France

Le nouveau meilleur buteur du Mans FC s'appelle Vincent Créhin. Depuis son arrivée au club en 2015, il a marqué 57 buts. Le précédent record datait de 1997. Il était détenu par le belge Patrick Van Kets avec 53 buts. À l'époque, le club évoluait en ligue 2. Portrait d'un jeune trentenaire qui garde les pieds sur terre.

Je ne compte pas les buts mais j'en suis très fier

Vincent Créhin l'avoue, il ne compte pas tous ses buts depuis son arrivée en Sarthe mais il est très ému par sa performance. "Je ne les compte pas tous les jours mais ils sont dans un coin de la tête et c'est une fierté d'être le meilleur but du Mans FC" souligne l'attaquant du Mans FC Vincent Créhin. "J'espère que j'en mettrai encore quelques uns avant la fin de la saison. Alors, on n'a pas fêté ce record avec les joueurs car je suis certains que tout le monde n'est pas au courant, et c'est très bien comme ça. Après, moi je fête chaque but, car même si je suis attaquant et que mon boulot, c'est de marquer, chaque but est important. Mais non, il n'y a pas eu de gâteau de la part des copains !"

Vincent Créhin est arrivé au club en 2015 et parmi ses meilleurs souvenirs il garde notamment les deux montées du club et la coupe de France contre Lille. Son contrat s'arrête fin juin et à tout juste 30 ans il aimerait bien rester en Sarthe quelque soit le résultat final pour le Mans FC; que ce soit en national ou en ligue 2. Il dit en avoir encore sous le pied !

Richard Déziré (à gauche), l'entraîneur du Mans FC et son attaquant meilleur buteur du club Vincent Créhin © Radio France - Christelle Caillot

Un entraîneur qui ne tarit pas d'éloges sur son attaquant

Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC et Vincent Créhin se connaissent bien. Avant la Sarthe, ils ont travaillé ensemble pendant deux ans à Avranches et l'attaquant avait déjà marqué une cinquantaine de buts.

Aujourd'hui, Richard Déziré multiplie les compliments à Vincent Créhin : "c'est un joueur que n'importe quel entraîneur aimerait avoir dans son effectif en terme d'état d'esprit. Peu d'entraîneur ont fait confiance à cet attaquant axial d'un peu plus d'1m60. Moi, j'aime sa débauche d'énergie, sa qualité technique, son entrain. Et comme en plus, il est adroit devant le but, ben ça aide. Je ne suis pas surpris de sa réussite. Et je trouve que au fil du temps malgré l'âge, c'est comme le bon vin, il se bonifie. Il se connait de mieux en mieux, il est plus efficace et pas seulement devant le but. De plus il gère bien sa carrière de footballeur professionnel. Et, c'est un mec bien donc ça permet aussi que lorsque l'on sort du cadre du football, d'avoir des relations sympas, des relations d'hommes, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier".