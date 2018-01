Plus de 20 000 places ont déjà été vendues pour le match du Mans FC contre le LOSC de ce samedi, dans le cadre des 32ème de finale de Coupe de France. Et pour se rendre au MMArena, il va falloir prendre ses précautions.

Le Mans, France

Il va y avoir du monde aux abords du MMArena ce samedi après midi. Plus de 20 000 personnes ont déja pris leur place pour assister au match Le Mans FC - Lille. Pour éviter embouteillages et autres désagréments, des mesures particulières ont été prises par le club manceau.

Il est d'abord conseillé aux supporters de se rendre en avance au stade. Les portes ouvriront à 13h30, 1h30 avant le début de la rencontre. Le temps d'attente risque d'être important, en raison des contrôles de sécurité.

En transports en commun

Le nombre de tramways est doublé, avec un départ toutes les cinq minutes, ce qui doit permettre de transporter 3000 passagers par heure. Un dispositif mis en place avant et après le match. Autre possibilité, les lignes 24 et 27 de bus, qui desservent également Antares.

En voiture

Pour les plus aventureux, les quatre parkings du stade seront accessibles dès 13h. 5000 places sont disponibles. L'accès des parkings M1, M2, et M3 se fait uniquement depuis la RD 92, route entre Arnage et Leroy Merlin. Le MMArena a prévu une signalétique pour aiguiller les visiteurs. L'entrée du parking rouge se fera avenue du Panorama ou via la route de Laigné. (voir plan). Il est fortement déconseillé d'emprunter la route de Tours, où les embouteillages sont déjà courants les soirs de match.

Des places encore disponibles

Vendredi matin, il restait encore 900 places, toutes en catégorie 1, au tarif de 30 euros. Si vous souhaitez avoir votre précieux sésame, la vente se poursuit ce samedi dès 9h directement au MMArena.