Le Mans : Il veut offrir un toit aux sans abris

Jean-Luc Catanzaro, un chef d'entreprise sarthois, veut convaincre des propriétaires de louer leurs logements à des SDF. Une vingtaine d'appartements a déjà été trouvée. Une étape essentielle pour sortir de la rue et trouver un emploi.

Le Mans, France

En 2018, il avait déjà lancé l'opération "un regard- un sourire" pour changer notre vision des sans abris. Cette année, Jean-Luc Catanzaro passe à l'étape supérieure. Son objectif : donner un toit à ceux qui n'en ont pas. Il veut convaincre des propriétaires de louer leurs appartements à des SDF. " C'est l'association Tarmac, qui dans un premier temps, se porte garant du paiement du loyer". Le propriétaire a donc l'assurance d'être payé chaque mois. "C'est un frein de moins mais il y a en a d'autres" reconnait Jean-Luc Catanzaro qui avant d'être chef d'entreprise, a lui aussi vécu dans la rue. " Dépasser les clichés sur les SDF. C'était aussi le but de l'opération Un regard-Un sourire". Une vingtaine d'appartements privés ont déjà trouvés mais il en faudrait une soixantaine pour répondre à la demande".

Sortir de la rue

Le locataire est aussi accompagné dans un premier temps. "Avec la direction de la cohésion sociale, la ville du Mans et l'association Tarmac, on repère les personnes dans la rue avant de leur proposer un logement. Evidemment, tout est basé sur le volontariat. Ensuite, nous accompagnons les locataires jusqu'à se qu'ils trouvent ou retrouvent un emploi". Car sans adresse, il est difficile de décrocher un travail. Avoir un logement, c'est aussi essentiel pour se reconstruire et avoir une situation sociale plus stable. "C'est également une porte de salut pour certaines personnes qui se retrouvent à la rue suite à un accident de la vie, sans l'avoir choisi. On a eu le cas de jeunes, de mineurs... Il faut absolument les mettre à l'abri car ils courent un gros risque". Sous-entendu, s'enfoncer dans la précarité.

Une résidence mixte au Mans ?

Cinq premiers SDF vont recevoir cette semaine les clefs de leur appartement. Mais Jean-Luc Catanzaro a un autre rêve en tête, celui de construire une résidence partagée au Mans. "Un bâtiment abritant des personnes âgées, des étudiants, des actifs, des familles et des personnes en grande précarité". 20 à 25 % des logements leur seraient réservés. Une utopie ? Pas pour cet homme qui a relevé déjà bien des défis. Des pourparlers sont déjà en cours avec une grande entreprise du bâtiment.

Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez faire partie du dispositif pour louer votre logement à un sans abri, vous pouvez contacter l'association Tarmac au 02 72 16 45 76 ou au 06 49 08 43 54