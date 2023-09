Le Mans : l'association "Un repas pour tous" pourrait disparaitre d'ici six mois.

Après les Restos du cœur, une autre association caritative lance un appel pour ne pas disparaitre. Un Repas pour tous, qui cuisine et sert des repas chaque dimanche place des Comtes du Maine au Mans pour les plus démunis depuis 12 ans, ne s'en sort plus. Avec l'inflation, elle a vu ses frais de fonctionnement augmenter, les dons reculer et le nombre de bénéficiaires augmenter. Une triple peine. La situation est telle que Marlène Chourak, présidente et fondatrice d'un Repas pour tous, estime que son association n'existera plus dans six mois.

ⓘ Publicité

Trois centimes de subvention par repas

"Aujourd'hui, on est pris à la gorge. C'est ça la réalité. On sert 100 à 150 repas et 35 colis alimentaires chaque semaine mais on ne tient que grâce aux bénévoles et ça va craquer" explique-t-elle la gorge nouée. Depuis sa création, l'association n'a touché que très peu d'argent public. "En 12 ans, la ville ne nous a octroyé que 2.000 euros de subvention. On a servi 60.000 repas. Cela fait trois centimes par repas".

Lors d'une réunion avec l'association lundi 11 septembre 2023, la ville du Mans aurait promis une nouvelle subvention, ainsi qu'un camion frigorifique que réclamait d'ailleurs l'association. "C'est bien, c'était nécessaire mais cela va représenter aussi de nouveaux frais. Il y a le contrôle technique, l'assurance et l'essence" précise néanmoins Marlène Chourak. Il y a également le loyer du local (250 euros par mois), l'électricité (30 euros par mois) et certaines denrées à payer alors qu'il ne reste plus que 3.500 euros sur le compte d'un Repas pour tous. Marlène Chourak espère donc un élan populaire.

Une cagnotte en ligne

Une cagnotte leechie est ouverte depuis deux ans mais elle peine à décoller. L'association estime ses besoins à 10.000 euros pour garantir son avenir et pouvoir continuer sa mission d'intérêt général. "Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Des SDF, des retraités, des familles. Je ne me vois pas leur dire qu'on arrête. Mais le risque est réel. Cela me crève le cœur".