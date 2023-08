Le Mans : la collecte des déchets à cheval bientôt étendue au centre ville

La collecte des déchets à cheval sera bientôt étendue au Mans !

ⓘ Publicité

A partir du 5 septembre, le fameux percheron qui sillonne déjà la cité Plantagenêt , passera aussi dans plusieurs rues du centre ville du Mans pour collecter les sacs jaunes. Ceux qui contiennent les emballages cartons et plastiques.

On ne sait pas encore quel sera précisément le nouveau périmètre d'action du cheval. Le Mans Métropole prépare un point presse et ne souhaite pas pour l'instant communiquer d'avantage. Mais d'après nos informations, le percheron devrait sillonner les rues du quartier Saint Nicolas et de la Place de la Sirène, le mardi matin, une fois tous les 15 jours.

Si vous habitez dans le périmètre, vous avez du recevoir un courrier du service propreté de Le Mans Métropole. Vous pouvez déjà récupérer vos sacs de collecte au service propreté, rue Sainte Marie, devant Condorcet (le bâtiment des services de l'agglomération) :

- le lundi 4 septembre de 13h à 19h

- le samedi 9 septembre de 10h à 17h

La collecte hippomobile du tri sélectif est mise en place dans le Vieux Mans depuis le 4 janvier 2022. On ne sait pas encore si c'est Doupette, le percheron et sa cariole, qui vont faire des heures supplémentaires ou si c'est un autre cheval qui sillonnera le centre ville.