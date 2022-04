Le Mans : la fin d'une époque et du café à un euro au bar le Lézard, en centre-ville

La fin d'une époque au Lézard, bar du centre-ville du Mans. Après avoir conservé le café à un euro pendant 20 ans, le bar a dû se résigner à augmenter à 1,20 euro à cause de l'inflation. Le gérant l'a annoncé mercredi 13 avril sur la page Facebook de l'établissement.

"Signe que le prix de la vie augmente"

Avec l'augmentation des charges et du coût des transports, impossible de faire autrement pour le bar. "On ne voulait pas y toucher mais on s'est dit que c'était la seule chose sur laquelle on pouvait gagner un peu", explique Yoann qui travaille dans le bar. "1,20 euro on a trouvait ça juste". Le café reste accessible, "c'est le moins cher dans le centre-ville", assure le serveur.

Yoann, serveur au Lézard

"Ils ne perdront pas de clients"

Les clients attablés en terrasse sont compréhensifs. "Avec les prix qui augmentent, ils auraient pu l'augmenter avant et ils ont fait le choix de ne pas le faire. Le café n'augmente que maintenant", commente Edoucha, étudiante. "Ils ne perdront pas de clients. C'est un bar d'habitués et même à 1,50 euros, on serait toujours là", ajoute Marie-Lou. Dans le bar rien n'a changé, seul le prix du café à augmenter.