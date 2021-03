Coronavirus : des activités sportives en extérieur au Mans à partir de jeudi

Depuis plus d'un an et l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, nos pratiques sportives ont été complètement chamboulées. Les confinements successifs et le couvre-feu ont favorisé l'inactivité physique pour de nombreux Français. Pour inciter les Manceaux à reprendre une activité sportive, la municipalité va proposer des activités en plein air à partir du jeudi 1er avril (sauf changement de programme en raison des annonces d'Emmanuel Macron lors de son allocution ce mercredi soir). Plusieurs ateliers sont mis en place, gratuitement ou à petits prix, pour les adultes et les enfants.

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Des activités à la demi-journée vont être proposées pour les enfants à partir du mercredi 7 avril (hors période scolaire). Le matin (de 9h45 à 11h45), les 6-11 ans pourront notamment faire du VTT, de l'athlétisme et des jeux de ballons. L'après-midi (de 13h45 à 15h45), ces mêmes activités s'adresseront aux 6-8 ans.

Elles auront lieu à la Cité du cirque. Côté tarif, comptez 4,15 euros la demi-journée pour les habitants du Mans, 6,25 euros pour les non-résidents du Mans.

Pour les adultes

Plusieurs activités seront proposées gratuitement dès le jeudi 1er avril à l'Ile-aux-Sports. Pour ceux qui souhaitent pratiquer du renforcement musculaire, plusieurs créneaux sont mis en place (le lundi 10h30-11h15 et 12h30-13h15, le mardi 10h30-11h15 et 17h30-18h15, le jeudi 10h30-11h15 et 14h-14h45 et le vendredi 14h-14h45). Attention, il n'est pas possible de se doucher sur place et il faut amener son tapis de gym.

Pour les amateurs de marche nordique, rendez-vous le mardi entre 14h et 16h. L'activité course à pied aura lieu le vendredi de 12h30 à 13h15. Enfin, pour ceux qui veulent pratiquer le tennis, ce sera le jeudi de 12h15 à 13h15. Ces ateliers ont lieu sur inscription auprès de la mairie. Ils sont gratuits pour les personnes qui étaient déjà inscrites à des activités sportives en intérieur auprès de la Cité du cirque.

Pour les adultes avec un certificat médical

À partir du mardi 6 avril à la Cité du cirque, la municipalité proposera également des activités physiques destinées aux personnes munies d'un certificat médical à titre préventif et curatif. Elles seront encadrées par un éducateur sportif et se feront sur inscription.

Pour chaque créneau, six participants maximum pourront s'entraîner (le mardi 9h-9h45, 10h-10h45 et 11h-11h45, le mercredi 14h-14h45 et 15h15h45). Là aussi, il ne sera pas possible de se doucher sur place et il faudra amener son propre tapis de gym.

Côté tarif, c'est gratuit pour les adhérents. Comptez 11,30 euros par mois pour les habitants du Mans non-adhérents et 18,65 euros par mois pour ceux qui ne sont pas adhérents et qui ne résident pas au Mans.

Pour vous inscrire ou pour avoir davantage de renseignements, vous pouvez contacter le service Enfance, jeunesse et sport de la mairie au 02.43.47.39.78.