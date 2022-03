Le Mans : la maison Gisèle Halimi dédiée aux droits des femmes est ouverte

La maison Gisèle Halimi était une promesse de campagne de Stéphane Le Foll. Son réaménagement a coûté plus de 300.000 euros à la ville du Mans. Le bâtiment, situé 52 rue du Puits de la chaîne a été inauguré ce mardi.

Un espace salon et jeux pour les femmes et leurs enfants dans la maison Gisèle Halimi au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Un véritable accueil de jour

Avec ce déménagement du quartier Pontlieue au quartier de la Libération, la maison Gisèle Halimi au Mans devient un bâtiment beaucoup plus grand et beaucoup plus propice à la convivialité et aux confidences. Il se compose d'une grande maison de ville de deux étages, avec à l'entrée un espace pour les poussettes, un grand salon avec des jouets pour les enfants, deux cuisines, et plusieurs bureaux avec des fauteuils. Les femmes pourront ainsi se confier plus librement et parfois faire une pause sur des journées compliquées.

Cette maison est gérée par deux associations : le CDIF, le centre d'information du droit des femmes, et SOS femmes accueil 72. En 2021, les deux structures ont accueilli plus de 1.500 femmes dont certaines avec des enfants. Un tiers des rendez-vous concernent des affaires de violences. 500 dossiers sont toujours en cours pour des affaires de violences.

Un lieu plus propice à la parole et aux échanges

Les responsables de ces deux associations sont unanimes. Ce lieu sera plus facile pour les femmes en souffrance pour se confier. Plus facile, car dans cette maison, il y a désormais des espaces de confidentialité, deux cuisines où on peut prendre un café, voire partager un repas. Et il y a aussi un accès de plain-pied pour les personnes à mobilité réduite et pour laisser les poussettes.

La maison Gisèle Halimi se trouve 52 Rue du Puits de la chaîne au Mans