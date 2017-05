Le Mans : la météo fait le succès du bric-à-brac de la rue Gambetta

Alors que la météo annonçait des averses, c'est finalement le soleil qui a fait le bonheur des vendeurs et acheteurs du bric-à-brac de la rue Gambetta, au Mans lundi.

C'est le soleil qui a fait venir Francis et Chantal : "faut qu'il fasse beau, pour tout le monde, on en a bien besoin" explique-t-il en tenant sous le bras la boîte de couteaux qu'ils ont acheté. Sinon, ils ne seraient pas venus au bric-à-brac de la rue Gambetta au Mans qui a lieu tous les 1er mai. Un peu plus loin, le boucher Jean Taboy et son équipe ont tranché "au moins 500 sandwichs" et tout le stock sera vendu d'ici 19 heures et la fin du vide-grenier. "On a eu une chance inouïe, c'est qu'il n'a pas plu, donc on remercie aussi la météo" salue le professionnel. En face, Laure parfait son bronzage : "C'est extraordinaire, on est très bien, on a enlevé les manteaux". Même si Monique tempère : "on a eu du vent toute la journée, il a fallu mettre des parpaings sur les porte-vêtements".

Bonnes affaires pour les collectionneurs

Pascal Cossa est un collectionneur fou des 24 Heures du Mans, alors il l'affiche clairement ! © Radio France - Marie Mutricy

Parmi les promeneurs, Pascal Cossa se démarque par le panneau attaché sur son sac-à-dos. Il collectionne les objets sur les 24 Heures du Mans. Il en a rempli quasiment quatre pièces de sa maison !

Pascal Cossa organise chaque année Arnage dans la course. Cette fois-ci, l'événement aura lieu le jeudi 15 juin.