Le Mans : la secrétaire d'Etat à l'Enfance en visite auprès de jeunes en réinsertion

"Merci, Merci la France !", lancent les jeunes du dispositif Touline , entre deux demandes de selfies à la secrétaire d'Etat, tout sourire devant les objectifs des smartphones. Charlotte Caubel est venue saluer leur parcours, leur "persévérance, car des fois ce n'est pas facile, on a vu quelques larmes, et en même temps une envie de découverte, de travailler, donc c'est porteur d'espoir." Sur les 73 jeunes, de 18 à 21 ans, pris en charge, six ont livré leurs impressions à la secrétaire d'Etat qui promet d'augmenter les moyens en place pour mieux les accompagner.

ⓘ Publicité

"C'est un privilège de pouvoir croiser une ministre de la France"

Ces échanges entre les jeunes et Charlotte Caubel se sont faits à huis clos, mais Souleymane, 19 ans, a bien voulu revenir sur cette rencontre inédite. "C'est une fierté pour moi, c'est un privilège de pouvoir croiser une ministre de la France", s'enthousiasme celui qui est arrivé en France en 2018 après avoir quitté la Côte-d'Ivoire à l'âge de 15 ans, "quand je vois d'où je viens et comment j'ai été pris en charge ici, merci..."

loading

Le jeune homme salue à plusieurs reprises l'Etat français et son administration, avant d'en venir à celle qui le suit au plus près depuis le début : Katty Saillant, la coordinatrice du dispositif Touline au Mans, qui s'occupe de 73 jeunes. "En principe, c'est 50 jeunes pour un coordinateur, donc je suis au-dessus... Ce n'est pas un problème mais il ne faudrait pas que cela dure des années, et je voudrais proposer bien d'autres choses", confie Katty Saillant.

Dans l'attente de plus de moyens

Les démarches administratives prennent une grande partie de son temps de travail, mais la coordinatrice voudrait élargir les perspectives des jeunes à travers des sorties culturelles, des ateliers de travail ou l'accueil d'intervenants. Mais cela demande plus de moyens. "Des moyens, on en a : 50 millions d'euros avaient été mis sur les années précédentes, ils ont été reconduits cette année", rappelle la secrétaire d'Etat, "s'il en faut plus, on en mettra plus car c'est un enjeu d'égalité des chances, c'est là que ça se joue, au moment des 18-21 ans."

Aujourd'hui, faute de financement, le dispositif Touline, unique en son genre en Sarthe, ne peut pas accueillir tous les jeunes sortis de l'Aide Sociale à l'Enfance. De nombreux jeunes se retrouvent alors livrés à eux mêmes. On estime qu'un SDF sur quatre dans le pays est un ancien enfant placé.