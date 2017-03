Le Mans : la Setram va acheter 200 vélos électriques cette année

Exceptionnellement cette année, la Setram qui régit les transports en commun au Mans va acheter 200 vélos à assistance électrique supplémentaires pour apurer la longue liste d'attente. La flotte mancelle atteindra donc 700 bécanes fin 2017 !

Fini l'attente ! Au Mans, environ 200 personnes attendaient de recevoir leur vélo à assistance électrique de la Setram, certains depuis un an et demi. Les vélos oranges sont victimes de leur succès depuis le lancement de l'offre cyclable en 2010. Avant le renouvellement de la délégation de service public avec Le Mans Métropole le 1er janvier 2018, la régie de transports en commun va acheter 200 bicyclettes électriques.

La première vague en juin

L'idée est d'apurer la liste d'attente. "Dans un premier temps d'acheter avant juin une centaine de vélos, précise Jean-François Soulard, le président de la Setram. Et suivant ce qui restera, avant la fin de l'année, une deuxième vague de vélos". "Le déménagement de l'agence de la gare au centre-ville a boosté la demande" analyse le directeur Loïc Latour. La devanture a semble-t-il séduit les Manceaux. "Même sur les vélos classiques, on a explosé cet été, on a loué +50% de vélos classiques cet été" d'où l'importance de pouvoir commander plus de vélos. Habituellement, la régie n'achète que 70 vélos à assistance éléctrique par an.

Un achat exceptionnel

En 2010 lors du lancement de l'offre, la Setram investit dans 50 vélos électriques et 400 vélos classiques. Mais l'assistance électrique emporte tout de suite un grand succès. La régie convertit donc la commande pour acquérir plus de vélos à batterie. En 2016, il y a 516 utilisateurs au Mans, pour des trajets courts, entre le domicile et le bureau. "Il y a extrêmement peu de casse, quasiment aucun vol" commente Jean-François Soulard.