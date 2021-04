Coronavirus : le maire du Mans Stéphane Le Foll veut augmenter la taxe foncière face à la crise

C'est une conséquence de la crise du coronavirus, qui pèse sur le budget de la ville du Mans : les taxes sur le foncier vont augmenter dans la ville annonce le maire Stéphane Le Foll ce vendredi 9 avril. Une mesure nécessaire pour rééquilibrer le budget 2021 de la ville, et lui permettre de continuer à investir dans des projets, et assurer ainsi qu'améliorer les services municipaux pour ses habitants.

Stéphane Le Foll souhaite augmenter de 1% le taux d'imposition sur le foncier bâti, non bâti, et sur la cotisation foncière des entreprises. En 2021, les Manceaux propriétaires de leur logement devront donc payer six euros de taxes en plus (soit 50 centimes par mois). Cette augmentation sera proposée et soumis au vote en conseil municipal le jeudi 15 avril prochain.

"On préfère rester prudents et prévoyants" explique Stéphane Le Foll. "Avoir un point d'augmentation des taux aujourd'hui, c'est pour nous permettre d'avoir une sécurité et une sérénité financière sur tout le mandat".

Une mesure nécessaire selon le maire, afin d'encaisser le coût que la pandémie fait subir à la ville : à cause du coronavirus, il y a 2 millions 800 mille euros en moins dans les caisses, un manque dû au coût des nettoyages et désinfection quotidiens des écoles, à la fermeture des infrastructures liées à la mairie comme les piscines par exemple, et au gel des événements culturels.

La stratégie de la mairie pour rééquilibrer le budget de la ville repose à la fois sur l'augmentation de ce taux, mais aussi sur l'élaboration de nouveaux et nombreux projets de construction de logements au Mans. Des projets qui porteront leurs fruits d'ici deux à quatre années, et qui permettront de refaire baisser le taux d'imposition à terme selon Serge Cigana, adjoint aux finances à la mairie du Mans : "plus il y a de logements, plus il y a de gens qui vont payer l'impôt, et donc à partir de là le produit fiscal augmente plus vite".