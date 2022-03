Le Mans : le commissaire Emmanuel Morin quitte la Sarthe après 6 ans et demi agités

Attentats, Gilets jaunes, forains, Covid...Le patron des policiers de la Sarthe a tout connu pendant son passage au Mans. Six années et demi d'évènements imprévisibles comme il le dit où les policiers ont du sans cesse s'adapter

"Si on m'avait il y six ans que je vivrai tout cela, je ne l'aurais pas cru "! Arrivé en septembre 2015 à la tête de la police sarthoise, le commissaire divisionnaire Emmanuel Morin n'a pas eu le temps de chômer. Il y a d'abord eu les attentats de Paris et Saint Denis (novembre 2015) et les applications concrètes sur le terrain de l'Etat d'urgence. " C'est le souvenir de quelque chose d'assez inattendue, d'assez improbable. Et la nécessité pour la police de s'organiser très rapidement, de muter, de s'adapter, de s'équiper, s'entraîner pour pouvoir faire face rapidement à cette nouvelle menace".

Des gilets jaunes au Covid-19

A ce moment, les policiers (comme les gendarmes) sont perçus comme des héros. Tout bascule à l'automne 2018 avec le mouvement des gilets jaunes. " La police, pendant les attentats, a été encensé et quelques mois après nous avons été soumis à certaines critiques". Des manifestants reprochent aux gardiens de la paix une répression violente. "Et pourtant" rappelle Emmanuel Morin, "il n' y a pas eu de blessés au Mans parmi les manifestants. Je salue d'ailleurs le sang froid des policiers qui ont su garder leur calme malgré les provocations".

Le directeur départemental de la sécurité publique se souvient "_des scènes de pillage, des exactions, des violences qu'on a pu voir à l'occasion de certaines manifestations gilets jaunes_. Et si la police n'avait pas été là, il y aurait eu aucune limite à cette violence". Semaine après semaine, les manifestations s'enchainent et la fatigue s'accumule

Emmanuel Morin quitte la Sarthe après 6 ans et demi passés comme directeur départemental de la sécurité publique © Radio France - Yann Lastennet

Violence qui s'illustre aussi au printemps 2019 quand les forains investissent le centre-ville du Mans pour protester contre leur interdiction de monter leurs manèges sur le parking des Quinconces. Et puis à partir de mars 2020, c'est le Covid qui perturbe la vie des Sarthois. Nous découvrons le confinement et le couvre-feu. Des restrictions sanitaires pas toujours bien acceptées mais qu'il faut faire respecter. "Des missions nouvelles pour les policiers qui doivent faire preuve de souplesse et de réactivité".

Bons et mauvais souvenirs

De ces 6 ans et demi de service en Sarthe, Emmanuel Morin gardera la satisfaction d'avoir quitté les locaux obsolètes du commissariat de la rue Coëffort pour intégrer ceux flambant neufs de la cité Paixhans. "C'est un confort pour les policiers et une valorisation de leur travail. Mais c'est aussi essentiel pour les citoyens, pour leur offrir de meilleures conditions d'accueil et prise en charge digne".

Notamment pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales qui ne cessent de progresser dans le département. " Il faut savoir que _tous les jours, absolument tous les jours, on interpelle des auteurs de violences conjugales_. On sent ette violence présente au sein de la population, de manière générale" explique le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP).

Une violence qui complique le travail les policiers " avec des interventions beaucoup plus difficiles, par la nécessité de faire face à des individus violents avec peu de limites". Jusqu'au drame de ce mois d'aout 2020 où un policier du Mans, le brigadier Eric Monroy est fauché par une voiture lors d'un contrôle routier. " Cette mort marquera ma carrière mais aussi ma vie. Ce drame montre que les policiers prennent des risques tous les jours et que même un contrôle routier n'a rien de banal".

De nouveaux défis à venir

Le déclenchement de la Guerre en Ukraine impacte aussi la vie des policiers. "Le week-end dernier devant la préfecture du Mans, nous avons encadré une manifestation contre le conflit". Et puis il y a la question des réfugiés qui commencent à arriver. "Ça se traduit par des prises en charge de ces communautés qui arrivent démunies". Des dossiers qu'Emmanuel Morin devra aussi traiter à Bordeaux, sa nouvelle ville d'affectation. Il garde les mêmes fonctions qu'au Mans mais à une autre échelle. Le nouveau DDSP de la Gironde aura sous ses ordres 1700 policiers contre 400 en Sarthe.