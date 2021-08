Le Mans : le covoiturage échappe au pass sanitaire

Parking sud de la gare du Mans, station Esso ou encore Arrêt de tram Université, voici les principaux lieux de rendez-vous pour le covoiturage au Mans. Devenu une vraie alternative aux transports en commun, l'application blablacar reste la référence en termes de covoiturage. Même en période de crise sanitaire, les propositions de trajets sont toujours aussi conséquents. Pour ce qui est des mesures sanitaires, aucune règle particulière n'est demandé par le service, seulement des recommandations commele port du masque, le respect des distances de sécurité ou la désinfection de la voiture après chaque voyage. C'est donc au conducteur de fixer les règles sanitaires dans sa voiture. Maxime est étudiant au Mans et propose régulièrement des trajets sur blablacar. Pour lui pas questions d'imposer le masque et encore moins un pass sanitaire. "Pour le masque je demande toujours si il y a des gens qui souhaitent qu'on le porte tous, si c'est le cas on le met, mais pour le vaccin je m'en fiche complètement. Moi je suis vacciné donc après les autres ils font ce qu'ils veulent."

Le sujet de la vaccination tabou durant les trajets

Lucie 23 ans, enchaîne les trajets entre Le Mans et Nantes. Aujourd'hui elle emmène Arlette, 73 ans pour un trajet Blablacar et pas question de faire courir le moindre risque à sa passagère du jour. "Je laisse toujours un espace d'un siège à l'arrière entre les deux passagers, je porte le masque et je demande aussi à ceux que j'emmène de le porter, je pense que c'est la moindre des choses". En tant que passagère Arlette se sent rassurer mais elle ne veut surtout pas aborder le sujet de la vaccination dans la voiture de peur de créer des tensions. "C'est un sujet clivant et tellement redondant que ça risque de mettre une mauvaise ambiance lors du trajet, ce qui n'est vraiment pas appréciable sur des longues distances. Je préfère parler voyage ou musique, c’est beaucoup plus enrichissant". Durant le trajet, les deux passagères ne se diront donc pas si elles sont vaccinées.