Le Mans: le marché de noël va bientôt prendre ses quartiers place de la République

Comme tous les ans, le marché de noël s'installe sur la place de la République au Mans, pour en faire rêver plus d'un avant les fêtes de fin d'année.

Le Mans, France

En passant près de la place de la République, difficile de ne pas remarquer que l'installation du marché de noël a déjà commencé, en ce début du mois de novembre.

Le marché de noël n'ouvrira ses portes au public qu'à partir du 23 novembre, mais il officiera jusqu'au 29 décembre, assure Renée Kaziewicz, conseillère municipale du Mans, déléguée à la propreté de l'espace public, aux marchés de plein vent et aux fêtes foraines.

Cette année, les chalets et l'organisation du marché seront toujours pris en charge par la société 2A Organisation basée à Nantes.

Les manceaux pourront encore profiter de la grande patinoire, "avec l'obligation de porter des gants", précise Arnaud Degousée, le gérant de la patinoire. La grande roue, de 50 mètre de haut, fera toujours partie des animations du marché de noël, tout comme le manège en forme de sapin, pour le bonheur des plus petits et des plus grands.