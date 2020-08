Le Mans : le masque s'impose petit à petit au marché de Pontlieue

Le masque est presque sur toutes les lèvres au marché de Pontlieue, dans le sud du Mans, ce dimanche 9 août. Il est devenu obligatoire sur tous les marchés manceaux depuis la veille sur décision du maire Stéphane Le Foll. Tous les promeneurs du dimanche n'étaient pas au courant. "Je ne savais pas !" s'exclame Françoise. "Je l'ai dans mon sac à dos, donc je vais le mettre."

Des retraitées disciplinées

La plupart des personnes présentes en portent tout de même un. "On le mettait déjà avant que ce soit obligatoire, au moment du confinement", souligne Rolande. Avec son amie Nicole, elles ont des masques en tissus colorés faits maison. "On s'habitue", précise Nicole.

Madeleine et son mari Gabriel se baladent tous les deux. L'une masquée, l'autre non. "Il n'en fait qu'à sa tête", déplore Madeleine. "Moi ça ne me gêne pas, il le faut, il le faut !" Gabriel peine à respirer avec son masque sous la chaleur déjà écrasante de la fin de matinée, même s'il fait seulement un aller-retour de chez lui au marché.