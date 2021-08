Le Mans : le pass sanitaire inquiète les brasseurs et restaurateurs

Ce lundi 9 août, le pass sanitaire est étendu dans les bars et restaurants. Désormais il faudra être vacciné entièrement ou avoir fait un test PCR négatif pour pouvoir se restaurer. Un nouveau dispositif qui inquiète et questionne les restaurateurs et barmen du Mans.

Ce lundi 9 août le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les restaurants, bars et cafés même pour ceux qui souhaitent consommer en terrasse. Une décision qui fait suite à la validation jeudi dernier de l'extension du pass sanitaire par le Conseil Constitutionnel.

Il va falloir que j'investisse dans une paire de roller si on veut servir tout le monde"

Au Mans, David Rouet gérant du bar Le Délirium Café a déjà tout prévu pour l'arrivée du pass sanitaire. Un de ses salariés sera à l'entrée pour contrôler les QR Code, ce qui implique une nouvelle organisation : "C'est une personne en moins au bar donc ça va pas être évident. Avec la crise sanitaire, les périodes de fermetures, je n'ai pas les moyens de recruter une personne supplémentaire. Au lieu de trois barmen on va passer à deux, est-ce que ça va suffire ? Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une paire de roller si on veut servir tout le monde", ironise le gérant.

Une vérification du pass sanitaire qui se fait sur téléphone

Pour ce qui concerne les contrôles, ils seront effectués via l'application Tous Anticovid Verif disponible directement sur le téléphone, ce qui n'implique pas l'achat de matériel supplémentaire. Une bonne nouvelle pour David Rouet : " Mes salariés ont déjà tous l'application ce qui est assez pratique. Après ils vont devoir utiliser leur téléphone personnel mais je ne pense pas que ce soit une contrainte".

Je ne suis pas assermenté pour vérifier l'identité des gens

À la brasserie Madeleine, le pass sanitaire est une vraie source d'inquiétude pour le propriétaire Frédéric Bourasseau. Pour lui il sera impossible de gérer les fraudes, et notamment les échanges de pass sanitaire. "Aujourd'hui on n'est pas assermenté pour pouvoir vérifier l'identité des gens. Quand je scanne le QR Code j'ai le nom et le prénom de la personne et sa date de naissance. Maintenant si il vient avec le QR Code de quelqu'un d'autre, ça sera compliqué à vérifier et surtout je ne vais rien pouvoir lui dire".

Frédéric Bourasseau gérant de la brasserie Madeleine au Mans, craint de ne pas pouvoir gérer les fraudes de pass sanitaire dans son établissement. © Radio France - Jean Rinaud

On s'attend à une baisse de fréquentation assez importante

Du côté de la pizzeria du Capitole rue des Jacobins, c'est la baisse de fréquentation qui préoccupe particulièrement le gérant. Après des mois de fermeture à cause du Covid et un mois de juillet très calme, Sylvain Beaudet a peur de ne plus avoir de clients. "On s'attend à une baisse de fréquentation assez importante. Les gens sont venus en masse ces derniers jours comme pour profiter une dernière fois du restaurant. Ça fait peur. Je sais que beaucoup ne seront pas prêt dès ce lundi à revenir".

Le gérant nuance tout de même ses propos : "Après il vaut mieux ça que d'être reconfiné, donc on a plus qu'à espérer que les gens se vaccinent rapidement".

Pour Sylvain Beaudet propriétaire de la pizzeria Le Capitole , le pass sanitaire va engendrer une baisse de fréquentation des clients dans son établissement. © Radio France - Jean Rinaud

Un pass sanitaire désormais obligatoire ce lundi 9 août même pour ceux qui souhaitent consommer en terrasse.