Le Mans : les gérants des bars et restaurants anticipent la vaccination de leurs salariés

Le conseil constitutionnel a enfin tranché pour une extension du pass sanitaire. À partir du 9 août le pass sanitaire sera donc étendu dans les cafés et restaurants, ce qui implique pour le personnel de restauration de se faire vacciner, et ils auront jusqu'au 30 août pour recevoir les deux doses ou présenter un pass sanitaire, sous peine d'une suspension de contrat. Une décision qui fait débat au sein du personnel du restaurant Le Liberta, au Mans. Lauriane, 27 ans est cheffe de rang au sein du restaurant. Au départ elle ne souhaitait pas se faire vacciner et elle n'a pas vraiment apprécié le fait d'en être contrainte.

"Pour moi c'est violent, on a vraiment le couteau sous la gorge. Surtout la façon de nous le dire est scandaleuse : si vous ne le faites pas, vous perdez votre travail. Je trouve ça scandaleux car nous faisons parti de ceux qui côtoyons le covid depuis le début, et on ne se sent pas soutenu", insiste la serveuse.

On ne peut pas se permettre de perdre un salarié au mois de septembre

À la pizzeria Le Capitole rue des Jacobins, le gérant Sylvain Beaudet tient à ce que ses dix salariés soient vaccinés d'ici le 31 août. Pour l'instant un seul s'oppose à cette décision, et pas facile pour lui de convaincre son employé. "C'est compliqué car on ne peut pas se permettre de perdre un salarié au mois de septembre. On sort déjà d'un été où la fréquentation est vraiment à la baisse. La seule solution c'est qu'il fasse un test PCR tout les deux jours mais ce sera ingérable", confie Sylvain Beaudet". Une vaccination qui pour le gérant est aussi une manière de montrer l'exemple vis à vis des clients. "C'est un peu le minimum à faire. On va imposer à nos clients le pass sanitaire ce qui est assez contraignant donc il faut que l'on soit nous aussi exemplaire, et la vaccination est la meilleure des solutions".

Éviter le reconfinement

Un chiffre identique à la brasserie Madeleine où le propriétaire Frédéric Bourasseau n'a pas eu trop de mal à convaincre le personnel de sa brasserie à s'inscrire pour être totalement vacciné. "J'ai 25 salariés, ils ont en moyenne 25 ans, et dès que la vaccination obligatoire a été annoncée, ils ont quasiment tous pris rendez-vous", indique le gérant. "_Le covid ils n'en peuvent plus, eux ce qu'ils veulent c'est reprendre le travail à tout pris et surtout ne pas être reconfin_é". Les gérants des restaurants et bar ne pourront pas licencier un salarié si il n'est pas vacciné ou si il n'a pas de pass sanitaire d'ici le 30 août, mais il pourra suspendre son contrat le temps que la personne trouve une solution valide.