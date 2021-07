Le Mans : le premier jour des soldes n'a pas fait déplacer les foules

Depuis mercredi 30 juin c'est le début des soldes d'été et malgré les promotions les clients n'étaient pas au rendez-vous. Pourtant ces soldes d'été, décalées d'un mois à cause de la crise sanitaire étaient très attendus par les commerçants pour pouvoir écouler les stocks.

Pour le premier jour des soldes au centre-ville du Mans, Les sacs de soldes se font rares sous les bras des passants. Pourtant les rabais sont là, - 30 , -50 et même -70% dans certaines boutiques. Des réductions importantes du fait de stocks qui doivent impérativement être écoulés avant la prochaine rentrée, comme l'explique Solveig Froger, gérante de la boutique Colibri rue Bolton au Mans. "Avec les confinements successifs on s'est retrouvé surstocké, donc il faut que l'on évacue un maximum de marchandises. Le problème c'est que les habitudes de consommation ont changé, les gens achètent beaucoup plus sur internet, sans parler des ventes privées. Aujourd'hui les soldes ça ne veut plus rien dire pour les clients.

Aujourd'hui les soldes ça ne veut plus rien dire pour les clients

Un sentiment partagé par Julie Gabin, gérante de la boutique Piéton Shoes and Co rue de la Perle. En une demi-journée, la gérante n'a vendu que quatre paires de chaussures. " Je suis super déçu, il n'y a pas grand monde, c'est super mou, d'habitude il y a un rythme soutenu toute la journée, dès qu'on arrive le matin il y a déjà du monde devant la boutique, et là rien. C'est très inquiétant, on se dit que si on ne bosse pas pour la première semaine des soldes ça s'annonce compliqué pour la suite".

En une demi journée, Julie Gablin, responsable de la boutique piéton Shoes and Co au Mans n'a seulement vendue que quatre paires de chaussures. Une vraie désillusion pour la vendeuse. © Radio France - Jean Rinaud

Un temps gris qui décourage les acheteurs

Triste temps pour les soldes au Mans Copier

Quelques manceaux étaient tout de même présents dans les rues pour faire de bonnes affaires. C'est le cas de Chachi 22 ans. Lui cherche la tenue parfaite pour séduire cet été. "_Là je rentre sur Paris et il y a pleins de fêtes, donc je cherche la belle tenue de l'été qui m'aidera à trouver l'amour. Maintenant qu'on est presque de retour dans la vie normale, j'ai vraiment envie d'en profite_r". Avec l'allègement des contraintes sanitaires, Inés 16 ans voulait aussi renouveler sa garde-robe pour l'été mais elle a très vite été découragée par le temps. "Je voulais acheter des robes et des maillots de bain mais vu qu'il ne fait pas très beau ça m'a découragé. Un jour il fait beau, un jour il pleut, on ne sait pas vraiment quoi mettre". Solveig Froger, responsable de la boutique Colibri misait pourtant sur les rabais de sa collection estivale. C'est donc une vraie désillusion pour la vendeuse. "Il fait tout gris et il ne fait pas chaud, les clients n'ont pas envie d'acheter des tenues légères ce qui explique aussi peut être la prudence générale des sarthois avant d'acheter". Des commerçants qui espèrent donc que le retour du soleil sera synonyme de retour des clients.

Des soldes qui se prolongent cette année jusqu'au 27 juillet.