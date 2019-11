Le Mans : le programme local de l'habitat de l'agglo pour les six ans à venir

Le Mans, France

Quelles seront les améliorations et les constructions de logement sur l'agglomération du Mans dans les 6 ans qui viennent ?

Le programme local de l'habitat vient d'être présenté. Il a été voté le 7 novembre dernier en session. Entre 2019 et 2025, c'est une feuille de route qui définit les priorités pour améliorer les logements. Le budget consacré à l'amélioration de l'habitat sera de cinq millions d'euros par an.

L'objectif : attirer de nouveaux habitants au cœur de l'agglomération

"Aujourd'hui ça va plutôt bien sur les 19 communes en terme de logements locatifs" souligne Laetitia Manceau, la responsable du programme local de l'habitat à le Mans Métropole. "L'offre répond plutôt bien à la demande des sarthois et des nouveaux arrivants. En revanche, le point noir, c'est l'accession à la propriété. Il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler au Mans et qui, à cause des prix habitent à l'extérieur de l'agglomération. Ça génère des flux de circulation importants. On va développer les programmes et les aides d'accession à la propriété pour attirer de nouveaux habitants. Aujourd'hui, il y a 205.000 habitants sur l'agglo, l'objectif est d'atteindre 216.000 en 2025."

Le programme prévoit la création de 770 logements répartis sur les 19 communes par an. L'agglo va aussi développer les aides pour les primo-accédants. Pour les personnes âgées, 400 places en résidence séniors seront créés sur 6 ans. Certains logements locatifs et privés pourront également être adaptés et aménagés pour que les personnes âgées puissent rester à leur domicile.

Sur le logement social, cinq communes qui ont moins de 20% de HLM sont prioritaires; il s'agit d'Arnage, Mulsanne, Sargé, Yvré l'Evêque, et Champagné. Mais il y aura aussi de nouveaux logements sociaux à Allonnes et au Mans via les financements de l'Anru.

Pour les jeunes, l'agglo souhaite créer une cinquantaine de places en résidence habitat jeunes, les anciens foyers de jeunes travailleurs.