Le Mans : le salon du livre veut changer de dimension

Programmé du 9 au 10 octobre prochain, le salon du livre du Mans a pour objectif cette année de concurrencer les plus grands. Avec une nouvelle directrice artistique et des écrivains de renoms comme Amélie Nothomb, Guillaume Musso ou Pierre Nora, le salon mise sur une programmation d'exception.

C'est une édition exceptionnelle qui s'annonce pour le salon du livre 2021 au Mans. Programmé les 9 et 10 octobre prochain l'événement tant attendu par les lecteurs Sarthois se déroulera place des Quinconces et Place des Jacobins. En tout 180 écrivains et écrivaines seront au Mans cette année, avec quelques auteurs de renoms comme Guillaume Musso, Amélie Nothomb, Mazarine Pingeot, Pierre Nora ou encore Raphaël Enthoven.

Un Salon qui tend à changer de dimension avec la venue d'une nouvelle directrice artistique Sylvie Rostain déjà en charge du Salon du Livre de Vanne et qui compte concurrencer les plus grands salons français. "_L'ambition c'est que Le Mans devienne un des salons du livre grand public incontournable en France. C’est-à-dire que les auteurs et les éditeurs se précipitent pour être présent en Sarthe car c'est "the place to be. Mais pour ça le salon doit avoir une programmation littéraire et populaire en même temps". _Pour l'instant la liste des auteurs présents n'est pas totalement finalisée puisque quelques plumes prochainement sélectionnées pour les prix littéraires de la rentrée devraient faire leur apparition.

Sylvie Rostain est la nouvelle directrice artistique du salon du livre pour cette année 2021. © Radio France - Jean Rinaud

Un rendez-vous gratuit

Pour gagner en popularité, la municipalité et les libraires du Mans ont décidé de rendre le salon entièrement gratuit, avec des événements littéraires et culturels accessibles pour tous comme l'explique Stéphane Le Foll, le maire du Mans. "Tout le monde aura accès aux 180 auteurs présents lors de l'événement, ce qui ne peut qu'être enrichissant. Entre la Place de la République et la Place des Jacobins, un parcours spécifique appelé "la rue du livre" sera animée par des déambulations théâtrales et des lectures à voix haute afin de créer un parcours de lecture inédit.