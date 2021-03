Le Mans : les boutiques de produits au cannabidiol se multiplient

Le Mans compte au moins six magasins vendant des produits à base de CBD, un dérivé du cannabis. Deux nouvelles boutiques ouvrent leurs portes en ce début mars. Porté par une législation plus favorable, le marché semble en pleine expansion.

Les coffee-shop débarquent au Mans ! En ce début mars 2021, deux nouvelles boutiques vendant des produits à base de cannabidiol (CBD) ouvrent leurs portes. Ces commerces proposent, pour la plupart, des infusions, des huiles pour vapoter ou encore des gâteaux ou des bonbons contenant cette matière issue de plantes de cannabis mais dont la teneur en THC, le principal principe actif du cannabis, est faible. (Lire nos explications ci-dessous).

Ainsi, Le Mans compte, à ce jour au moins six magasins de ce type. A une exception près, ces commerces ont été lancés ces cinq derniers mois, autrement dit très récemment, depuis un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne indiquant que la France ne peut interdire la vente de cannabidiol légalement produit dans un Etat membre.

Un marché en plein boom

Les gérants de ces boutiques assurent qu’il existe de la place pour tout le monde car le marché, selon eux, est grandissant. « On parle de plus en plus du cannabidiol », constate François Leterrier, responsable régional des magasins « L’As du CBD ». « Nos produits sont de plus en plus connus, notamment pour leurs vertus apaisantes. La télévision en parle ». Son concurrent du magasin Sa-Tea-Va partage l’analyse : « Il existe une vraie tendance du CBD en France », indique Karim Tamourtbir. Le gérant vante, lui aussi, les « qualités relaxantes pour les muscles » de ses produits ainsi que leur utilité pour un éventuel sevrage du cannabis.



Une clientèle très large

Les nouveaux arrivés au Mans espèrent toucher une large clientèle. De fait, « les personnes qui viennent nous voir ont entre 18 et 80 ans », confirme François Leterrier qui dispose d’un peu de recul car son magasin « L’As du CBD » est ouvert depuis un an. S’ils vendent tous ou presque les mêmes produits, certains assurent se démarquer grâce aux conseils qu’ils pensent pouvoir apporter. Ainsi, le gérant du « CBD Shop » qui doit ouvrir dans la semaine du 8 mars une seconde boutique au Mans revendique une « logique thérapeutique et non récréative ». Driss Benallabou explique être à même de renseigner précisément les clients, « par exemple ceux souffrant de polyarthrite ou de sclérose en plaque », même si, ajoute-t-il, « on ne guérit pas ».



Une forte concurrence

La concurrence qui s’installe au Mans est aussi perçue par plusieurs de ces entrepreneurs comme une sorte de « garantie » face à la justice. En 2019, le premier magasin « Sa-Tea-Va » au Mans avait fait l’objet d’une perquisition. Dans cette affaire, un procès doit encore avoir lieu en appel. « Il existe aujourd’hui une certaine tolérance, un changement de cap de la part des autorités », analyse Karim Tamourtbir qui ouvre une nouvelle boutique portant le même nom. « S’il y avait un problème, nos futurs concurrents auraient été inquiétés. Ce n’est pas le cas », relève-t-il.

Que dit la loi ?

La loi française manque de clarté. Pour faire simple, le cannabidiol (CBD), n’est pas considéré comme un produit stupéfiant. De ce fait, il n’est donc pas interdit. Mais pour que le CBD soit commercialisé, la plante de cannabis dont il est issu doit impérativement avoir une teneur en THC inférieure à 0,2%. Le THC est la principale molécule active du cannabis, celle qui donne la sensation de « planer ». Par comparaison, la concentration en THC du cannabis qui circule illégalement sous forme d’herbe est en moyenne de 8%.



Cette règle des 0,2% ne vaut pas pour les produits transformés (produits finis) qui, eux, ne doivent contenir absolument aucune trace de THC. Cela concerne, par exemple les sucettes, les produits cosmétiques, les gâteaux…



Par ailleurs, dans un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle que la France ne peut interdire la vente de cannabidiol légalement produit dans un Etat membre. C’est cette décision de justice favorable qui est invoquée par les gérants des boutiques de CBD pour expliquer depuis cette date leur implantation au Mans.