Le personnel du foyer de l'enfance de la Sarthe a débrayé ce lundi après-midi pour dénoncer la multiplication des violences. Selon les éducateurs, on trouve armes et drogues au sein de cette structure de la protection de l'enfance dont les locaux inaugurés en 2012 sont déjà fortement dégradés.

Le Mans

"Plus personne n'est en sécurité au foyer de l'enfance au Mans". Suite à l'agression d'une éducatrice le 20 février dernier, la cinquantaine de salariés, dont vingt éducateurs, ont stoppé le travail et se sont rassemblés en début d'après midi pour dénoncer une situation qui ne cesse de se dégrader au sein de cet établissement de la protection de l'enfance qui accueille des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. Un niveau de violence jamais atteint selon les éducateurs démunis et dépités.

Tous décrivent une situation explosive due notamment à un sureffectif chronique. "Il y a beaucoup trop d'enfants accueillis" affirme Nathalie, une des éducatrices. Actuellement, ils sont ainsi 48 alors que le foyer ne devrait en compter que 30. Il en résulte des arrêts maladie à la chaîne et des agressions et bagarres au quotidien ajoute sa collègue Emmanuelle : "Parce qu'ici règne la loi du plus fort. Soit tu te défends, soit tu rases les murs".

Plusieurs témoignent ainsi de la présence d'armes dans le foyer. Des couteaux, des nunchakus, "les agents ont même saisi un taser" affirme Franck Méteyer, éducateur et secrétaire CFDT au département qui rapporte aussi la consommation de stupéfiants.

Des locaux en ruine

Outre le climat de violences, le personnel dénonce également la configuration des locaux, "trop vastes" et leur état fortement dégradé 6 ans après leur inauguration (février 2012). "Tout est en ruine" décrit Emmanuelle. "Les vitres sont cassées, il y a des trous dans les murs, les chambres sont des squats".

Résultat : l'établissement ayant pour objectif de protéger des enfants souvent maltraités forme des délinquants se désole Nathalie. "Des enfants plongent, c'est clair et sortent d'ici avec un dossier au pénal". Un constat d'échec partagé par les autres éducateurs qui ne réclament même plus des moyens supplémentaires mais la fermeture temporaire du foyer de l'enfance.