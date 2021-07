Le Mans : les Étangs-chauds ont soufflé leurs 40 bougies dans une ambiance festive

Le centre de loisirs des Étangs-chauds a fêté ce mardi 12 juillet son 40ème anniversaire ! Avec quelques jours de retard... ce centre, le plus grand de la Sarthe, a été inauguré le 4 juillet 1981. Situé en pleine forêt, il accueille chaque année des centaines de jeunes des quartiers sud et est du Mans, âgés de 6 à 15 ans. Des enfants bien évidemment présents pour la grande journée d'anniversaire. Même si 40 ans, pour eux, c'est un peu vague, ils sont heureux de célébrer ce centre où ils passent de bons moments. "On part en sortie, on fait des activités manuelles, on va à la piscine" raconte un petit groupe d'enfants de 9 ans. "J'aime les Étangs-chauds, ça profite bien !" lâche le petit Jules.

Un marathon solidaire pour offrir des journées de vacances à des enfants du Mans, des jeux, des spectacles : une grande fête pour les jeunes... et pour les adultes qui, des années auparavant, ont eux aussi fréquenté les Étangs-chauds ! A l'arrivée de la course, Acun Aliksan, directeur du centre au mois d'août, donne de la voix pour encourager les enfants. "Je suis censé être en vacances" s'amuse-t-il. Mais pas question pour lui de rater cet anniversaire "C'est un centre que j'ai fréquenté en tant qu'enfant, ça fait bientôt 20 ans que je côtoie ce site ! Ce que je trouve chouette, c'est qu'on est dans la forêt, c'est vraiment la campagne dans la ville."

Martine, qui supervise cette journée d'anniversaire en tant que vacataire de la ville, était elle présente à l'ouverture du centre. "A l'époque, c'était une grande nouveauté parce qu'on rassemblait tous les enfants en un même lieu" se souvient celle qui avait 19 ans en 1981. "J'étais animatrice d'enfants de 7 et 8 ans, ça je m'en souviens bien (...) c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant d'enfants qui viennent."

Autour du gâteau gonflable géant, Dominique Daize, chargé de l'organisation des centres de loisirs du Mans, montre aux enfants où installer les fausses bougies, des lampes solaires qui s'illumineront à la nuit tombée. Ce gâteau, c'est aussi un peu le sien. "J'étais là le premier jour, à l'ouverture. J'ai vu grandir les parents des enfants qui sont là aujourd'hui. C'est 40 ans d'une chouette vie professionnelle !" Quarante ans, des milliers d'enfants, quelques bêtises et des centaines de bons souvenirs... bon anniversaire les Étangs-chauds !