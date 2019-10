Le Mans : les forains vont ouvrir des attractions ce week-end aux Jacobins

Une vingtaine de forains vont ouvrir des attractions ce samedi et dimanche aux Jacobins. Cette mini fête foraine improvisée en centre-ville est le dernier épisode de leur conflit avec la ville.

Le Mans, France

Finalement, il y aura bien une - petite - fête foraine d'automne au Mans, et ce sera en centre-ville. Des forains ont introduit la nuit dernière quelques dizaines de camions et de remorques sur le parking aérien des Quinconces.

Les forains ont collectivement refusé de s'installer au Panorama, le site prévu et aménagé par la ville. Mais maintenant qu'ils sont aux Jacobins, ils vont déployer des attractions et les ouvrir au public samedi et dimanche (14-22h).

"Une façon de s'excuser"

Cette mini fête foraine doit compter une vingtaine de stands, des auto-tamponneuses au tir à la carabine.

Toutes les attractions seront au tarif unique de 2 €. "Une façon de s'excuser" pour ce qui s'est passé au printemps, précisent des représentants des forains.