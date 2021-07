Le Mans : Les soirées rock font un carton à la Visitation

Elles font un tabac depuis le début de l'été. Chaque mercredi une trentaine de Sarthois se donnent rendez-vous entre 19h et 21 h pour danser le rock and roll sur le parvis de la Visitation. Un vrai bol d'air pour ces danseurs amateurs qui n'hésitent pas à enflammer la piste de danse sur les airs d'Elvis Presley ou Chuck Berry. C'est le cas de Jean-Claude 76 ans. " Ça fait 60 ans que je danse le rock, j'ai commencé mes premiers concours de danse quand j'avais 16 ans. Donc quand j'ai appris qu'il y avait ces soirées rock, j’ai tout de suite sauté sur l'occasion. "

Reportage soirées Rock à la Visitation Copier

Le rock c'est comme la drogue, une fois qu'on y a touché on ne peut plus s'arrêter

Des soirées organisées par l'association RockOMans qui permettent aussi aux licenciés de repratiquer la danse après un an et demi d'arrêt du fait de la crise sanitaire. " On retrouve des automatismes, des pas que l'on ne maîtrisait plus, après ce n'est pas toujours facile de danser avec le masque mais on s'y fait. Tant que l'on peut danser on est heureux", concède Brigitte 62 ans, de Mulsanne.

Les licenciés de l'association RockOMans heureux de se retrouver pour danser sur le parvis de la Visitation. © Radio France - Jean Rinaud

Christian lui fait plus de 100 kilomètres pour venir aux soirées rock de la Visitation. Cet inconditionnel d'Elvis Presley ne louperait pour rien au monde ces deux heures de danse qui sont pour lui un vrai bol d'air. " Quand on danse, on oublie tout. J'habite dans le Maine-et-Loire et dans la région c'est très difficile de trouver des endroits pour danser le rock, donc ici c'est un peu l'endroit rêvé. Le problème c'est que le rock c'est comme la drogue, une fois qu'on y a touché on ne peut plus s'arrêter", s'amuse-t-il.

Betty elle enchaîne les danses sans trop de difficultés. Présente depuis la première soirée le 9 juin, elle n'hésite pas à faire le spectacle devant le public de la Visitation. "Je pense que c'est tellement dynamique comme danse qu'on est obligé d'avoir le sourire et aussi de le donner par la même occasion. Il y a vraiment une solidarité entre les danseurs, le principal c'est d'être ensemble et de s'amuser".

Des soirées rock organisées chaque mercredi de 19h à 21h à la Visitation. Plus de renseignements auprès de l'association RockOMans.