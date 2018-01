On peut manger végétarien tous les jours sur le campus de l'université du Mans. Depuis la rentrée, les restaurants du Crous proposent systématiquement un plat végétarien. La formule séduit chaque jour entre 5 et 10% des étudiants, très au-delà des seuls végétariens.

"Je ne mange presque plus de viande au restaurant universitaire, et je ne m'en porte pas plus mal", sourit un étudiant. Son voisin de table trouve les trouve les plats végétariens du resto U Bartholdi "bien meilleurs que les plats normaux". Charlie, Christopher-Gonzales et Lucas, étudiants en histoire, n'avaient parfois "jamais mangé végétarien jusqu'au lycée" mais ils apprécient l'arrivée de plats végétariens chaque jour dans les restos U.

Les Crous ont décidé de proposer un plat végétarien, partout en France, à partir de la fin de l'année dernière. Les établissements du Mans avaient légèrement devancé l'appel. Après des tests au premier semestre, depuis septembre 2017 les deux restaurants et quatre cafétérias du Mans ont chaque jour à leur carte une proposition sans viande ni poisson - mais avec éventuellement de l’œuf ou du lait, comme ce mardi dans le clafoutis tomates cerises et basilic.

Les lasagnes, valeur sûre

Un soulagement pour Marie, également en fac d'histoire, végétarienne depuis trois ans. "Au lycée je n'avais pas cette chance, je prenais ma gamelle, je ne savais pas trop m'installer. Depuis la rentrée je peux facilement manger équilibré". C'est pour répondre à cette demande que le Crous a fait évoluer son offre, souligne Eric Gauvrit, le directeur du pôle restauration au Mans. "Ceux qui se contentaient de légumes faute de mieux ont maintenant un vrai plat, et les curieux essayent aussi".

Les plats végétariens représentent "entre 5 et 10% des repas" servis sur le campus, soit environ 200 repas chaque midi. "Quand il n'en reste pas en fin de service, les gens le demandent", s'amuse Christophe Coulbau. Le chef du restaurant Bartholdi a remarqué le succès des grands classiques revisités : "tout ce qui est lasagnes au légumes fonctionne, le chili aux légumes aussi". Des recettes aux apports nutritionnels équivalents à ceux de plats à base de viande ou de poisson.