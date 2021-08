Le Mans : des fraises géantes sur les murs de l'ancienne maternité

En quelques semaines, Mathilda Conversy et Laura Villedieu, les deux graphistes de l'agence Mojito Fraise, ont fait pousser à coup de pinceaux d'énormes fraises sur la façade de l'ancienne maternité du Mans. Une fresque de 10 mètres sur 25 habille maintenant un mur de ce bâtiment.

Égayer le paysage

Et ces grosses fraises ne doivent rien au hasard. "C'est une ancienne maternité, et vous savez ce qu'on dit, _les femmes enceintes ont envie de fraises_, donc ça nous faisait sourire" s'amuse Mathilda Conversy, l'une des membres de ce duo formé il y a 5 ans. "Et puis, ça faisait un clin d’œil à notre nom : Mojito Fraise."

Un motif joyeux aussi pour les premiers spectateurs de cette œuvre. Le bâtiment juste en face de la fresque, c'est là que les patients font leur dialyse. Des patients présents des journées entières pour des soins lourds. "C'est aussi pour ça que ce projet est né, car ils regardaient toute la journée un mur qui était pas très très joli."

Les deux jeunes femmes ont d'ailleurs déjà eu des retours de la part de patients et de personnels soignants. "Ils nous ont dit que ça leur plaisait et que ça leur donnait faim" raconte Mathilda en riant.

Une fresque peinte à la main

Et pour transformer ce mur de 25 m de long et de 10 mètres de haut, il aura fallu "entre deux et trois semaines de travaux" pour recouvrir béton, métal et bois composaient l'édifice.

Il fallait pour les deux jeunes femmes que cette fresque "investisse le mur". "On voulait donner l'impression qu'elle grandissait sur le mur." Et pour cela, les deux Mancelles ont dû délaisser leurs habituelle bombe de peinture pour des pinceaux. "On se baladait sur des échafaudages de cinq étages."

Si la fresque avait été imaginée et avait fait l'objet d'une maquette, le tracé a été "réalisé au fur et à mesure". "Il a une part d'aléatoire sur place. On recule, on juge, on voit si on doit rajouter quelque chose." Une oeuvre à quatre mains. "On part chacune de notre coté, on se rejoint, on se croise."

Un travail plutôt matinal pour éviter la chaleur mais il a aussi été nécessaire de passer à travers les (nombreuses) averses de l'été. "On courrait se cacher dans la voiture" rigole Mathilda. Une anecdote pluvieuse pour un projet un peu hors normes. Mathilda Conversy et Laura Villedieu travaillent le plus souvent avec les communes et les centres sociaux sur des ateliers participatifs.