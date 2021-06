Le Mans : nouvelle étape pour le futur centre de cancérologie de la Sarthe

Initié en 2016, ce projet qui compte rassembler le centre Jean Bernard, la clinique Victor Hugo et le centre hospitalier du Mans en un même pôle dédié aux soins en cancérologie, commence à voir le jour. Après les travaux du premier bâtiment consacré à la radiothérapie lancés en octobre dernier, les trois établissements de santé ont inauguré un deuxième chantier consacré au futur centre d'hospitalisation pour les patients atteints d'un cancer. Les deux structures se situeront côte à côte en face de la maternité de l'hôpital du Mans.

Après neuf mois de travaux, le premier bâtiment du centre de cancérologie de la Sarthe commence à voir le jour. Il sera destiné à la radiothérapie et à la médecine nucléaire. © Radio France - Jean Rinaud

75 lits pour les hospitalisations longue durée

Ce deuxième bâtiment est principalement consacré à la délivrance de la chimiothérapie et à l'hospitalisation longue durée des patients. On y trouvera un hôpital de jour avec 64 places pour la chimiothérapie ambulatoire et un étage avec 75 lits pour les hospitalisations longues durées. Dans cette structure est aussi prévue une partie consacrée aux professionnels chargés d'accompagner les patients : diététiciens, psychologues, kinésithérapeutes et un laboratoire pour la recherche. Ce centre d'excellence remplacera à terme les soins en cancérologie proposés par la clinique Victor Hugo et l'hôpital du Mans. Il sera ouvert aux patients en janvier 2023. Coût total de ce deuxième chantier 33 millions d'euros.