Le Mans : opération escargot des forains ce mercredi matin

La circulation risque d'être perturbée ce mercredi matin autour du Mans. Les forains annnoncent une opération escargot à partir de 8h sur l'autoroute A11 entre les sorties Le Mans Sud et Le Mans Nord. Alors que les commerces et terrasses rouvrent, les forains réclament un calendrier de reprise.

La Fédération des Forains de France appelle la profession à se mobiliser ce mercredi 19 mai. Alors que les terrasses, les cinémas et les commerces rouvrent, des actions sont prévues dans une quinzaine de villes en France pour obtenir la réouverture des fêtes foraines.

En Sarthe, les forains annoncent une opération escargot sur l'A11 dès 8h, entres les sorties Le Mans Sud et Le Mans Nord. "C'est une action symbolique. Le but de la manœuvre, ce n'est pas d'aller embêter les gens alors que la réouverture des terrasses et des commerces doit être plutôt un moment de joie. Ce qu'on regrette c'est de ne pas être associés à tout ça" explique Anthony Lereteux, représentant des forains sarthois.

Ce dernier regrette par exemple que le protocole sanitaire proposé par les forains en début d'année ne soit toujours pas validé par l’État.

Une reprise le 9 juin

Une reprise des fêtes foraines à compter du 9 juin a été avancée par le gouvernement. "Mais la date n'est pas gravée dans le marbre et nous, on n'a besoin de concret" affirme Anthony Lereteux. La Fédérations des Forains de France explique que ce flou incite certaines municipalités à annuler ou repousser des fêtes foraines, interdites depuis le 30 octobre 2020. "On est les laissés pour compte, les oubliés. Les parcs d'attractions, c'est réglé. Les zoos, c'est réglé. Ils peuvent reprendre. Mais nous, toujours rien d'acté. Ce n'est pas juste".

Les forains s'opposent aussi à la mise en place d'une jauge de 4m² par personne dans les manèges.