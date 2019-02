Le Mans : ouverture d'un coffee-shop qui vend une molécule dérivée du cannabis

Le Mans, France

Un coffee-shop au Mans !

Ça y est, on a passé la frontière et on se retrouve aux Pays-Bas.

Rien de tel. Il s'agit d'une enseigne qui va vendre des produits avec du CBD, une molécule dérivée du cannabis parfaitement légale en France. Les effets des produits n'ont rien à voir avec un joint de cannabis. Le magasin propose du thé en vrac, en sachet, des huiles, et des liquides pour cigarettes électroniques.

Du cannabis light

"Vous pouvez en consommez autant que vous voulez, vous n'aurez jamais les effets du cannabis" prévient Maxime Brunet, le gérant du coffe-shop du Mans. "Il n'y a pas d'effet psychotrope avec nos produits, c'est cent fois moins élevé que le cannabis, mais ça pose, ça relaxe et ça détend les muscles; c'est un peu le cannabis light. On a des parfums fraises, vanille, boisés. Il y en a pour tous les goûts. Les prix vont par exemple de 19 euros pour 25 sachets de thé et jusqu'à 80 euros pour les liquides de cigarettes électroniques".

Maxime Brunet, le gérant du coffe-shop du Mans devant son magasin la veille de l'ouverture © Radio France - Christelle Caillot

Une clientèle très large

"C'est la quatrième boutique que l'on ouvre depuis juillet dernier. On a commencé par Caen, puis Nantes, Lisieux et maintenant Le Mans" poursuit Maxime Brunet, le gérant du coffe-shop du Mans. "Les consommateurs de vrai cannabis, ils viennent en général une fois et en général ils ne reviennent parce que en général, entre guillemets ils cherchent la défonce, et nous ce n'est pas ça que l'on vend. On a pas mal de personnes âgées ou des personnes qui ont certaines maladies. Ma plus vieille cliente que j'ai, elle est à Caen, elle a 95 ans !"