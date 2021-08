Le Mans : pas de pass sanitaire à la foire aux oignons ce vendredi

Ce vendredi 3 septembre la foire aux oignons animera l'Avenue de la Libération au Mans. Avec en moyenne 200 stands et des milliers de visiteurs, la plus vieille foire du Mans ne va pourtant pas être soumise au pass sanitaire comme l'a confirmé le maire de la ville Stéphane Le Foll.

Il y aura l'obligation du masque mais pas de pass sanitaire car c'est en extérieur. C'est comme sur un grand marché, il y a une déambulation, les gens se croisent mais les risques sont limités.

Pour cet événement qui date de 1805, seul le masque sera obligatoire pour les visiteurs et les marchands. On y retrouve des vendeurs d'oignons, d'ails, des dégustations d'andouillettes aux oignons, mais aussi un manège pour les enfants et une mini-ferme. Une fête traditionnelle au Mans qui date du Moyen-Âge et qui débutera ce vendredi 3 septembre dès 8 heures. Entrée gratuite.