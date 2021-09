Le Mans : pass sanitaire obligatoire pour accéder aux 30 jardins secrets de "Entre cours et jardins"

"Entre cours et jardin", habituel rendez-vous des amateurs de plantes et de botanique, revient pour sa 14ᵉ édition les 25 et 26 septembre prochains. Une édition un peu spéciale puisque le pass sanitaire sera obligatoire pour visiter les 30 jardins secrets de la Cité Plantagenêt.

Le week-end du 25 et 26 septembre, une trentaine de jardins privés de la cité plantagenêt seront exclusivement ouverts pour l'habituel rendez-vous des amoureux des plantes "Entre cours et jardins". Un événement qui devrait rassembler plus de 20 000 visiteurs et une centaine d'exposants. La mairie a donc décidé que le pass sanitaire serait obligatoire pour pouvoir visiter l'ensemble des jardins comme l'explique Aileen Sharpe, co-présidente de l'association Entre cours et jardins. " Il y aura un point de passage obligatoire Place du Hallai où il faudra présenter son pass sanitaire. Une fois le pass sanitaire validé il sera possible de retirer son billet pour accéder aux différents jardins secrets. Il n'y aura qu'un seul point de vente contrairement aux autres années".

Soulager le travail des bénévoles

Impossible donc de réserver son billet en amont pour la traditionnelle fête des plantes et des jardins. Une manière de procéder qui tend à soulager le travail des bénévoles. "Le fait de vérifier le pass sanitaire avant l'achat des billets ça va nous faire gagner du temps et de l'énergie. Contrôler à l'entrée de chaque jardin, ça aurait été mission impossible", confie Dominique Jean, vice-président de l'association.

Aileen Sharpe (co-présidente de l'association entre cours et jardins) et Dominique Jean (vice-président) se montrent rassurés par cette nouvelle organisation. © Radio France - Jean Rinaud

Pas de pass sanitaire pour accéder aux exposants aux animations

Un pass sanitaire qui ne sera cependant pas obligatoire pour accéder aux exposants et aux différentes animations organisées dans la Cité Plantagenêt, puisque des orticulteurs, pépiniéristes, fleuristes, paysagistes, mais aussi des vendeurs d’outils et de décoration de jardin seront présents pour l'occasion.

Trois nouveaux jardins d'exceptions pour l'année 2021

Lors de cette édition 2021, trois nouveaux jardins secrets vont ouvrir pour la première fois rue Lionel Royer, qui se trouve dans le prolongement de la Cité Plantagenêt. Cette rue est connue pour être une ancienne voie pour aller sur Paris.

Pour accéder aux 30 jardins secrets : pass à retirer Place du Hallai au Mans le jour même. Prix : 5 euros. Pass sanitaire obligatoire.