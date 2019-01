Le Mans : on peut descendre entre deux arrêts de bus sur la ligne 5 après 22h

Le Mans, France

La Sétram propose dès ce 2 janvier une service d'arrêt à la demande sur la ligne 5. Ce service est en place après 22h pour tous les usagers. Au départ, c'est la ville du Mans qui a eu l'idée de ce service mais seulement pour les femmes mais il est étendu à l'ensemble des voyageurs dès ce 2 janvier. Il est mis en place sur la ligne 5 car c'est l'une des plus empruntée en fin de soirée.

Comment ça marche ?

Ce nouveau service s'adresse à tous les passagers qui prennent les bus de la ligne 5 après 22h. Ils doivent simplement faire leur demande de vive voix au conducteur. La descente s'effectuera uniquement par la porte avant du véhicule. C'est le conducteur qui prend la décision finale de savoir si c'est possible ou pas et l'arrêt devra obligatoirement se trouver sur la ligne. Le bus de ne fera pas de déviation. Pas possible non plus de le faire pour la montée. Les responsables de la Sétram estiment recevoir une cinquantaine de demandes par an. Une expérimentation non pas parce qu'il y a plus d'agression mais qui se veut être un service en plus et ce sera gratuit. Ce service existe déjà dans 18 villes françaises.

On peut descendre entre deux arrêts sur la ligne 5 de la Sétram après 22h - @setram

La sétram en chiffres