Le Mans : pour son retour, le jardin éphémère s'installe square des Ursulines

Le jardin éphémère fait son retour en centre-ville du Mans, pas place de la République comme l'an dernier, mais square des Ursulines, juste derrière l'office du tourisme. Cet espace vert a été inauguré ce mardi 21 juillet et ne devrait pas être démonté avant fin septembre.

Un espace d'une centaine de mètres carrés

Plus petit et plus intimiste, il occupe une centaine de mètres carrés (contre 600 environ en 2019). Forcément, il y a moins d'arbres mais plus de fleurs et de plantes vivaces, ce qui ne déplaît pas à cette habitante du Mans : "Ils ont créé des différences de niveaux, avec des plantes en escalier. J'aime beaucoup, c'est très apaisant ces plantes et ces couleurs!"

Une oasis de fraîcheur avec un format réduit à cause du confinement. "Il faut savoir que l'an dernier, on avait commencé à planter en avril et l'installation avait débuté en juin, ce qui était impossible cette année. Le square des Ursulines était donc une bonne solution de repli, d'abord car c'est en centre-ville, mais aussi car on a un accès à l'eau et à l'électricité ce qui est nécessaire pour l'installation des brumisateurs ", explique Pauline Vilette, qui mené ce projet pour la ville du Mans.

Des chaises longues en bois pour faire une pause en centre-ville du Mans © Radio France - Alice Kachaner

Le matériel utilisé l'an dernier a été réutilisé au maximum : les bacs en bois, la pergola et les brumisateurs, donc, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. "Ça nous permet de faire des pauses. On respire ici quand on descend des transports en commun. Ensuite, on fait les magasins et on revient ici se rafraîchir", sourit cette maman à l'ombre des arbres.

Un nouvel espace vert bientôt en centre-ville du Mans?

La mairie réfléchit à pérenniser cet essai square des Ursulines, avec non plus un jardin éphémère mais pérenne. "Il faut repenser cet espace", estime le maire Stéphane Le Foll. "Il faut le réaménager avec des jeux d'enfants, en plantant des arbres, des tilleuls par exemples. Cela pourrait se faire d'ici 2 à 3 ans. C'est endroit est stratégique et il faut l'animer. Ce sera forcément un élément d'attractivité supplémentaire pour les commerces".