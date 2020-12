Le Mans : Près d'un millier de personnes dans la rue contre le projet de loi "Sécurité globale"

Ce mardi 1er décembre dès 18h, près de 1000 personnes étaient présentes devant la préfécture du Mans contre la loi "Sécurité globale" et plus généralement pour dénoncer les violences policières . Porté par une mobilisation encore plus forte, un cortège s'est formé déambulant pendant une heure jusque devant la mairie. Des militants d'associations, de partis politiques et de sections locales étaient réunis en masse. Pas de débordements constatés, seuls quelques pétards et fumigènes ont été lancés sur la voie publique.

On va vers une société totalitaire

Les deux premiers rassemblements avaient déjà réuni 300 et 350 personnes. Ce mardi soir c'est près de 1000 personnes qui se sont données rendez-vous sur le parvis de la préfécture. Malgré l'annonce du gouvernement lundi 30 novembre d'une réécriture totale de l'article 24, la colère semble toujours de mise. Sans compter l'agression du producteur de musique parisien Michel Zecler qui est loin d'être passée inaperçue . : "On va vers une société totalitaire, ça devient n'importe quoi. Donner l'ensemble du pouvoir aux forces de l'ordre, c'est très très dangereux, on le voit bien aux Etats-Unis. On est en démocratie donc il faut garder les libertés qui font de notre pays un pays libre", insiste Annie, retraitée de 68 ans.

Des étudiantes mancelles dénoncent les violences policières. © Radio France - Jean Rinaud

Parmi les manifestants, de nombreuses sections locales étaient réunies à l'image de la CGT, Le Mans collectif citoyen, la Libre pensée de la Sarthe, le collectif antifasciste, le collectif anti répression 72, le nouveau parti anticapitaliste, la France insoumise, génération Le Mans, EELV, l’union locale de la Confédération nationale du travail, le FSU, l’Unef et l’Union communiste libertaire. Elles appellent ensemble à un nouveau rassemblement samedi à 14h, et dorénavant chaque semaine jusqu'à l'abrogation totale de l'article 24.