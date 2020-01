Le Mans : quarante policiers réunis devant le commissariat pour une minute de silence

Le Mans, France

Une quarantaine de policiers s'est réunie ce mardi, à midi, devant le commissariat du Mans, pour une minute de silence en l'honneur de leur collègue de la sûreté départementale du Rhône mort ce lundi après avoir été percuté par un fourgon.

Plusieurs syndicats policiers, dont Alliance et Unsa-police, appelaient depuis ce lundi soir à des rassemblements "silencieux" et "sans prise de parole" devant les sites de la police nationale ce mardi à midi, et à 21 heures.

Après la minute de silence, la déléguée départementale du syndicat Alliance dans la Sarthe, Ana Berthe, a dénoncé au micro de France Bleu Maine "les deux fléaux de la police aujourd'hui, à savoir l'impunité des gens qui s'en prennent aux fonctionnaires de police, mais également le mal-être grandissant dans la police, qui pousse nos collègues à des actes comme le suicide." Le dernier en date, ce lundi, au centre de rétention administrative de Rennes. La déléguée départementale d'Alliance appelle les pouvoirs publics à "se poser les bonnes questions" et à "bouger".