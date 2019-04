Le Mans : quelle ville voulez-vous pour les années à venir ?

Le Mans, France

Vous habitez au Mans et vous avez des projets pour embellir la ville ? C'est l'occasion ou jamais de présenter votre idée. Vous avez jusqu'à ce dimanche minuit pour déposer votre idée via la deuxième édition du budget participatif. Cela représente une enveloppe de plus de 818.000 euros. Mais attention, dans vos projets, il faudra bien vérifier que ça rentre dans les compétences de la ville.

L'environnement arrive en premier

Tous les projets déposés ne pourront pas être retenus faute d'argent, certes, mais aussi faute de compétences. Par exemple, si vous voulez plus de pistes cyclables et des trottoirs plus larges, c'est de la voirie, et cela fait partie des compétences de l'agglomération, donc ça ne pourra pas se faire. Mais si vous proposez plus de nature, plus de poubelles, plus de fleurs, là ce sera possible. La plupart des projets sont déposés par des particuliers; ils concernent les espaces verts et l'environnement : plus d'arbres mais aussi la création de nichoirs à oiseaux, et l'installation de ruches. Et puis dans les insolites, on trouve cette année la création d'un toboggan dans le tunnel. Vous avez donc jusqu'à dimanche pour déposer votre idée.

Déposer votre projet, ne veut pas dire qu'il sera retenu. Ensuite, les offres feront l'objet d'une étude technique de faisabilité. Elles seront ensuite soumis au vote des habitants pendant un mois à partir du 15 septembre. L'année dernière, sur les 150.000 habitants, seulement 3.000 s'étaient prononcés.

Les meilleurs projets seront ensuite répartis par quartier. Ils seront arrêtés et votés lors du conseil municipal de décembre prochain. Les réalisations du premier budget participatif vont voir le jour en mai prochain. Il y aura notamment des ateliers graffitis, des appareils de musculation dans le quartier des Sablons, ou encore des fontaines d'eau potable.

Quelques chiffres :